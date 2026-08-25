أخبار التكنولوجيا.. نسخة مخصصة للمراهقين من شات جي بي تي.. وأقوى كمبيوتر مصغر للذكاء الاصطناعي

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

“أوبن إيه آي” تطلق نسخة مخصصة للمراهقين من “تشات جي بي تي”

تُطلق شركة OpenAI نسخة من ChatGPT مصممة للمراهقين الجيل الأول الذي نشأ مع الذكاء الاصطناعي والذين يستخدمونه بالفعل في الواجبات المدرسية، والأسئلة المتعلقة بالحياة اليومية، وحتى في البحث عن الرفقة.

أعلنت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها أن تطبيق ChatGPT للمراهقين، مُصمم خصيصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، مع توفير حماية مُشددة تشمل قيودًا على المحتوى المتعلق بمواضيع مثل الانتحار وإيذاء النفس والمحادثات الرومانسية أو كما يُقدم التطبيق دعمًا في الواجبات المنزلية والدراسة، مُصممًا لمساعدة الطلاب على التعلم بدلًا من مجرد تقديم الإجابات وكتابة المقالات المدرسية.

من يقف خلف Ox Alpha؟.. نموذج غامض يثير الجدل في عالم الذكاء الاصطناعي

أثار نموذج ذكاء اصطناعي جديد غامض يُدعى أوكس ألفا موجة من التكهنات في بعض أوساط الإنترنت حول من قام ببنائه بالفعل.

نموذج ذكاء اصطناعي خفي

يُحيط الغموض بهوية المطور الحقيقي لنموذج الذكاء الاصطناعي "Ox Alpha"؛ حيث تصفه منصة "OpenRouter" بأنه "نموذج خفي" (Stealth Model)، مُكتفيةً بالإشارة إلى أنه "مُطوَّر ومشغَّل من قِبل مزود طرف ثالث فضّل البقاء مجهول الهوية خلال هذه المرحلة التجريبية".

أقوى كمبيوتر مصغر للذكاء الاصطناعي في 2026.. إليك المواصفات والسعر

أطلقت شركة Acemagic جهاز الكمبيوتر المصغر F2A بمعالجات Intel Panther Lake، والذي يوفر معالجة محلية للذكاء الاصطناعي وخيارات اتصال حديثة ويبلغ سعره 1099 دولارًا أمريكيًا خلال فترة الطلب المسبق، وذلك بعد أن كان سعره الأصلي 1699 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في 31 أغسطس.

بشاشة 2K وبطارية ضخمة.. HMD تكتسح سوق الأجهزة اللوحية بـ T21 الجديد

أطلقت شركة HMD جهازها اللوحي T21 والذي يأتي بشاشة IPS مقاس 10.36 بوصة بدقة 2K وبطارية سعة 8200 مللي أمبير.

يُطرح الجهاز اللوحي بنسختين بسعر خاص لفترة محدودة. يبلغ سعر النسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت وسعة التخزين 128 جيجابايت 24,999 روبية (حوالي 140 يورو)، بينما يبلغ سعر النسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت وسعة التخزين 256 جيجابايت 29,699 روبية (حوالي 166 يورو)، ومن المقرر طرحها في سبتمبر

بمواصفات احترافية .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاتها

أطلقت شركة Honor هاتف Play 20A الاقتصادي الرائد والذي ياتي بشاشة كبيرة وشاشة خلفية ثانوية وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

يأتي هاتف Play 20A بشاشة IPS مقاس 6.9 بوصة. تتميز الشاشة بحواف رفيعة ومعدل تحديث 90 هرتز، وهو معدل قياسي في الأجهزة المتوسطة والاقتصادية الحالية، مما يوفر تجربة تصفح أكثر سلاسة من الشاشات القديمة ذات معدل التحديث 60 هرتز.

لدعم شاشة بهذا الحجم، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير