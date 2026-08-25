قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«شربات المولد» في شوارع الجيزة.. مؤسسة أبو العينين تحتفل مع المواطنين بذكرى المولد النبوي
اجتماع حاسم في الأهلي.. تفاصيل عرض تجديد عقد إمام عاشور وموقف مصطفى شوبير
وزير الخارجية يؤكد لـ ويتكوف أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الأمريكية- الإيرانية وتنفيذ ما تضمنته من تفاهمات
الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من الخميس إلى الاثنين
ترامب: تدمير أي سفينة تزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز
احتفالا بالمولد النبوي.. مسيرة الطرق الصوفية تنطلق من مسجد سيدي صالح الجعفري لـ الحسين
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف خفض التصعيد بالمنطقة ويشدد على أمن الملاحة الدولية
مصر تدين هجوم استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
تقدم قد يشعل الحرب مجددا.. خطورة تحرك إسرائيل البري نحو مرتفعات علي الطاهر بلبنان
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
الشيخ خالد الجندي يوضح الفارق بين صفات النبي وأوصاف النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. نسخة مخصصة للمراهقين من شات جي بي تي.. وأقوى كمبيوتر مصغر للذكاء الاصطناعي

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

“أوبن إيه آي” تطلق نسخة مخصصة للمراهقين من “تشات جي بي تي”

تُطلق شركة OpenAI نسخة من ChatGPT مصممة للمراهقين الجيل الأول الذي نشأ مع الذكاء الاصطناعي والذين يستخدمونه بالفعل في الواجبات المدرسية، والأسئلة المتعلقة بالحياة اليومية، وحتى في البحث عن الرفقة.

أعلنت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها أن تطبيق ChatGPT للمراهقين، مُصمم خصيصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، مع توفير حماية مُشددة تشمل قيودًا على المحتوى المتعلق بمواضيع مثل الانتحار وإيذاء النفس والمحادثات الرومانسية أو  كما يُقدم التطبيق دعمًا في الواجبات المنزلية والدراسة، مُصممًا لمساعدة الطلاب على التعلم بدلًا من مجرد تقديم الإجابات وكتابة المقالات المدرسية.

من يقف خلف Ox Alpha؟.. نموذج غامض يثير الجدل في عالم الذكاء الاصطناعي

أثار نموذج ذكاء اصطناعي جديد غامض يُدعى أوكس ألفا موجة من التكهنات في بعض أوساط الإنترنت حول من قام ببنائه بالفعل.

نموذج ذكاء اصطناعي خفي

يُحيط الغموض بهوية المطور الحقيقي لنموذج الذكاء الاصطناعي "Ox Alpha"؛ حيث تصفه منصة "OpenRouter" بأنه "نموذج خفي" (Stealth Model)، مُكتفيةً بالإشارة إلى أنه "مُطوَّر ومشغَّل من قِبل مزود طرف ثالث فضّل البقاء مجهول الهوية خلال هذه المرحلة التجريبية".

أقوى كمبيوتر مصغر للذكاء الاصطناعي في 2026.. إليك المواصفات والسعر

أطلقت شركة Acemagic جهاز الكمبيوتر المصغر F2A بمعالجات Intel Panther Lake، والذي يوفر معالجة محلية للذكاء الاصطناعي وخيارات اتصال حديثة ويبلغ سعره 1099 دولارًا أمريكيًا خلال فترة الطلب المسبق، وذلك بعد أن كان سعره الأصلي 1699 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في 31 أغسطس.

بشاشة 2K وبطارية ضخمة.. HMD تكتسح سوق الأجهزة اللوحية بـ T21 الجديد

أطلقت شركة HMD جهازها اللوحي T21 والذي يأتي بشاشة IPS مقاس 10.36 بوصة بدقة 2K وبطارية سعة 8200 مللي أمبير.
يُطرح الجهاز اللوحي بنسختين بسعر خاص لفترة محدودة. يبلغ سعر النسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت وسعة التخزين 128 جيجابايت 24,999 روبية (حوالي 140 يورو)، بينما يبلغ سعر النسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت وسعة التخزين 256 جيجابايت 29,699 روبية (حوالي 166 يورو)، ومن المقرر طرحها في سبتمبر

بمواصفات احترافية .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاتها

أطلقت شركة Honor هاتف Play 20A  الاقتصادي الرائد والذي ياتي بشاشة  كبيرة وشاشة خلفية ثانوية وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

يأتي هاتف Play 20A بشاشة IPS مقاس 6.9 بوصة. تتميز الشاشة بحواف رفيعة ومعدل تحديث 90 هرتز، وهو معدل قياسي في الأجهزة المتوسطة والاقتصادية الحالية، مما يوفر تجربة تصفح أكثر سلاسة من الشاشات القديمة ذات معدل التحديث 60 هرتز.

لدعم شاشة بهذا الحجم، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير

أحدث أخبار أحدث التقنيات أخبارا وتقارير أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الزمالك

الجولة الثانية.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة بالدوري

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي يكون بالاقتداء لا بالمدائح والوصف الشكلي

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

في ذكرى المولد النبوي.. كيف كان النبي يعامل زوجاته؟..كيف نحتفل بمولده ووفاته في نفس اليوم؟.. وماذا حدث لإبليس ليلة مولد المصطفى؟

خلال مقابلة شيخ الأزهر لاوائل الثانوية الأزهرية

شيخ الأزهر لأوائل الثانوية الأزهرية: تفوقكم أمانة وعليكم مسئولية مواصلة النجاح وخدمة وطنكم ودينكم.. صور

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد