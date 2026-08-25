من يقف خلف Ox Alpha؟.. نموذج غامض يثير الجدل في عالم الذكاء الاصطناعي

أثار نموذج ذكاء اصطناعي جديد غامض يُدعى أوكس ألفا موجة من التكهنات في بعض أوساط الإنترنت حول من قام ببنائه بالفعل.

نموذج ذكاء اصطناعي خفي

يُحيط الغموض بهوية المطور الحقيقي لنموذج الذكاء الاصطناعي "Ox Alpha"؛ حيث تصفه منصة "OpenRouter" بأنه "نموذج خفي" (Stealth Model)، مُكتفيةً بالإشارة إلى أنه "مُطوَّر ومشغَّل من قِبل مزود طرف ثالث فضّل البقاء مجهول الهوية خلال هذه المرحلة التجريبية".

في ظل هذا التكتم، تتجه معظم التكهنات نحو الصين، حيث أشار محلل الذكاء الاصطناعي "أندرو كوران" في منشور له إلى أن التوقعات الأولية ركزت على نماذج GLM المطورة من قِبل الشركة الصينية Z.ai، مستدركاً بأن "اليقين غائب تماماً بشأن هوية المطور".

من جانبه، تبنى موقع Wccftech فرضية نموذج GLM في البداية، قبل أن يتراجع في تحديث لاحق ليقترح أن "Ox Alpha" قد يكون نسخة غير معلنة من برنامج MAI التابع لشركة مايكروسوفت. وعلى منصة Reddit، انقسمت الآراء بشكل حاد؛ حيث جزم أحد المنشورات بأن النموذج "لا يمكن أن يكون صينياً".

وأعرب منشور آخر عن "ثقة هائلة" بوجود بصمة صينية خلفه ولم يقتصر الجدل على المجتمعات الغربية، بل امتد إلى مجتمع الإنترنت الصيني، حيث حاول مستخدمون ربط اسم "Ox Alpha" بدلالات ثقافية صينية مرتبطة بالثيران (Ox)، كما تداولت النقاشات أسماء شركات محلية كبرى مثل شاومي.

ورغم كل هذه المحاولات والتحليلات، تظل هذه التكهنات مجرد نقاشات مفتوحة تفتقر إلى أي دليل قاطع يؤكد الهوية الرسمية للجهة المطورة.