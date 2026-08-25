بشاشة 2K وبطارية ضخمة.. HMD تكتسح سوق الأجهزة اللوحية بـ T21 الجديد

أطلقت شركة HMD جهازها اللوحي T21 والذي يأتي بشاشة IPS مقاس 10.36 بوصة بدقة 2K وبطارية سعة 8200 مللي أمبير.

يُطرح الجهاز اللوحي بنسختين بسعر خاص لفترة محدودة. يبلغ سعر النسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت وسعة التخزين 128 جيجابايت 24,999 روبية (حوالي 140 يورو)، بينما يبلغ سعر النسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت وسعة التخزين 256 جيجابايت 29,699 روبية (حوالي 166 يورو)، ومن المقرر طرحها في سبتمبر.

جهاز HMD T21

من حيث المواصفات، فإن جهاز HMD T21 الإصدار الثاني مطابق تقريبًا لجهاز T21 الأصلي، مع إضافة خيار ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين أكبر. يتميز بشاشة IPS مقاس 10.36 بوصة بدقة 2K ودعم القلم الضوئي. ويعمل بمعالج Unisoc T7225، كما يحتوي على منفذ لبطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

يأتي الجهاز مزودًا بكاميرتين بدقة 8 ميجابكسل (أمامية وخلفية)، ومكبرات صوت ستيريو، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وتقنية بلوتوث 5.0، وواي فاي 5، وشبكة 4G LTE، وتقنية NFC. تبلغ سعة البطارية 8200 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 18 واط، ويتمتع الجهاز بتصنيف IP52 لمقاومة الغبار والماء. ويعمل بنظام أندرويد 15 مثبتًا مسبقًا.

باختصار، يُعدّ جهاز HMD T21 الإصدار الثاني تحديثًا طفيفًا للطراز السابق. فهو يوفر خيارات ذاكرة أكبر وإصدارًا أحدث من البرامج، مع الحفاظ على نفس المكونات الأساسية. من المرجح أن نسمع المزيد عن توفره على نطاق أوسع وسعره النهائي بمجرد طرحه في أسواق أخرى.