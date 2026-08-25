قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة النقل البحري البريطانية: ناقلة نفط تُصاب بقذيفة قبالة سواحل عُمان
عمر كمال يرد على جدل «الشيطان السالك»: مش ممكن أتجرأ على ربنا أو ديني
مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل
الصين تحرج أمريكا: علاقتنا بإيران شرعية ولا يجب تعطيلها أبدًا
جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة للمنازل في أبو العجين وسط غزة
مدبولي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين 150% خلال 5 سنوات
الصحة تنظم ورشة تدريبية لتعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم
يقترب من 51 جنيها.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. تعرف عليها
تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد في الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين صدمتهم سيارة بالدقهلية
في ذكرى مولد النبي.. محطات في حياة الرسول من اليتم إلى حمل الرسالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أقوى كمبيوتر مصغر للذكاء الاصطناعي في 2026.. إليك المواصفات والسعر

جهاز الكمبيوتر المصغر F2A
جهاز الكمبيوتر المصغر F2A
لمياء الياسين

أطلقت شركة Acemagic جهاز الكمبيوتر المصغر F2A بمعالجات Intel Panther Lake، والذي يوفر معالجة محلية للذكاء الاصطناعي وخيارات اتصال حديثة ويبلغ سعره 1099 دولارًا أمريكيًا خلال فترة الطلب المسبق، وذلك بعد أن كان سعره الأصلي 1699 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في 31 أغسطس.

مواصفات جهاز Acemagic F2A


مواصفات جهاز Acemagic F2A
 

يأتي كمبيوتر F2A الصغير بقوة مذهلة وأداء ذكي، بفضل معالج Intel Core Ultra X7 المتطور الذي يحتوي على 16 نواة لتوزيع المهام بذكاء وسرعة. 

يتميز الجهاز بقدرات خارقة في تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي، حيث تصل سرعة معالجة هذه العمليات إلى 180 تيرابايت في الثانية بفضل التعاون بين المعالج، والرسوميات، ووحدة الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

ميزات جهاز كمبيوتر F2A

أما بالنسبة للرسوميات والألعاب، فالجهاز يعتمد على كارت شاشة مدمج جديد من نوع Arc B390، والذي يمنحك أداءً قوياً يدعم تشغيل المؤثرات الحديثة مثل تتبع الأشعة وتحسين جودة الصورة بدقة عالية.

كل هذه القوة تأتي في حجم صغير جداً يسهل وضعه على أي مكتب (128 × 128 × 37 مم). كما يضم الجهاز ذاكرة عشوائية (رامات) سريعة بسعة 32 جيجابايت، ومساحة تخزين فائقة السرعة بحجم 1 تيرابايت، مع إمكانية زيادة المساحة لتصل إلى 4 تيرابايت مستقبلاً لتخزين كل ملفاتك دون قلق.

جهاز كمبيوتر صغير Acemagic F2A
 

أما بالنسبة للاتصال، فتتضمن اللوحة الأمامية منفذ USB4 من النوع C بسرعة 40 جيجابت في الثانية، والذي تقول شركة Acemagic إنه يدعم توسيع وحدة معالجة الرسومات الخارجية (eGPU) لأولئك الذين يحتاجون إلى قوة رسومات أكبر مما يمكن أن توفره الرقائق المدمجة، إلى جانب منفذي USB 3.2 Gen 2 من النوع A، ومقبس صوت 3.5 ملم.
تحتوي اللوحة الخلفية على منفذ HDMI 2.1 TMDS، ومنفذ DisplayPort، ومنفذي إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية، ومنفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ USB-C ثانوي بسرعة 20 جيجابت في الثانية يدعم مدخلات توصيل الطاقة بقدرة 100 واط و DP 1.4. أما بالنسبة للشبكات اللاسلكية، فهي تتضمن Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4.

يمكن لجهاز الكمبيوتر الصغير تشغيل ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد، بما في ذلك شاشة بدقة 8K عبر منفذ DisplayPort 2.1. يأتي جهاز F2A مزودًا بنظام التشغيل Windows 11 Pro

جهاز الكمبيوتر المصغر ذكاء الاصطناعي سعة تخزين منفذ USB C شبكات اللاسلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

عمر مرموش

مانشستر سيتي يحمي نفسه من مرموش.. بند مثير في عقد انتقاله إلى توتنهام

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

رسائل تهنئة بالمولد النبوي

أجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2026 .. ابعت أرقى 100 رسالة للأصدقاء والأحبة

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة : لن نصمت على اختفاء زياد حجاج .. ومحاسبة أي متورط

ترشيحاتنا

أدعية المولد النبوي لتيسير الأمور

أدعية المولد النبوي لتيسير الأمور .. كلمات بسيطة رددها الآن

الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

600 شاب وفتاة.. الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج

موكب احتفالي للطرق الصوفية بمولد النبي - صورة أرشيفية

"الأعلى للطرق الصوفية" يطلق موكبا احتفاليا بالمولد النبوي

بالصور

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل

أقوى فضيحة لإسرائيل.. 102 دبلوماسي فرنسي وبريطاني يتهمونها بالتطهير العرقي

سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد