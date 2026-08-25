أقوى كمبيوتر مصغر للذكاء الاصطناعي في 2026.. إليك المواصفات والسعر

أطلقت شركة Acemagic جهاز الكمبيوتر المصغر F2A بمعالجات Intel Panther Lake، والذي يوفر معالجة محلية للذكاء الاصطناعي وخيارات اتصال حديثة ويبلغ سعره 1099 دولارًا أمريكيًا خلال فترة الطلب المسبق، وذلك بعد أن كان سعره الأصلي 1699 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في 31 أغسطس.

مواصفات جهاز Acemagic F2A



مواصفات جهاز Acemagic F2A



يأتي كمبيوتر F2A الصغير بقوة مذهلة وأداء ذكي، بفضل معالج Intel Core Ultra X7 المتطور الذي يحتوي على 16 نواة لتوزيع المهام بذكاء وسرعة.

يتميز الجهاز بقدرات خارقة في تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي، حيث تصل سرعة معالجة هذه العمليات إلى 180 تيرابايت في الثانية بفضل التعاون بين المعالج، والرسوميات، ووحدة الذكاء الاصطناعي الخاصة به.

ميزات جهاز كمبيوتر F2A

أما بالنسبة للرسوميات والألعاب، فالجهاز يعتمد على كارت شاشة مدمج جديد من نوع Arc B390، والذي يمنحك أداءً قوياً يدعم تشغيل المؤثرات الحديثة مثل تتبع الأشعة وتحسين جودة الصورة بدقة عالية.

كل هذه القوة تأتي في حجم صغير جداً يسهل وضعه على أي مكتب (128 × 128 × 37 مم). كما يضم الجهاز ذاكرة عشوائية (رامات) سريعة بسعة 32 جيجابايت، ومساحة تخزين فائقة السرعة بحجم 1 تيرابايت، مع إمكانية زيادة المساحة لتصل إلى 4 تيرابايت مستقبلاً لتخزين كل ملفاتك دون قلق.

جهاز كمبيوتر صغير Acemagic F2A



أما بالنسبة للاتصال، فتتضمن اللوحة الأمامية منفذ USB4 من النوع C بسرعة 40 جيجابت في الثانية، والذي تقول شركة Acemagic إنه يدعم توسيع وحدة معالجة الرسومات الخارجية (eGPU) لأولئك الذين يحتاجون إلى قوة رسومات أكبر مما يمكن أن توفره الرقائق المدمجة، إلى جانب منفذي USB 3.2 Gen 2 من النوع A، ومقبس صوت 3.5 ملم.

تحتوي اللوحة الخلفية على منفذ HDMI 2.1 TMDS، ومنفذ DisplayPort، ومنفذي إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية، ومنفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ USB-C ثانوي بسرعة 20 جيجابت في الثانية يدعم مدخلات توصيل الطاقة بقدرة 100 واط و DP 1.4. أما بالنسبة للشبكات اللاسلكية، فهي تتضمن Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4.

يمكن لجهاز الكمبيوتر الصغير تشغيل ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد، بما في ذلك شاشة بدقة 8K عبر منفذ DisplayPort 2.1. يأتي جهاز F2A مزودًا بنظام التشغيل Windows 11 Pro