يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لافتتاح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي مع إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الدور التمهيدي الأول من المسابقة.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت، في تمام الثامنة مساء الجمعة 4 سبتمبر، على أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم السبت 12 سبتمبر، في الثامنة مساءً أيضًا، على الملعب ذاته.

الزمالك يبدأ التحضير لمواجهة بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء، عقب خوض مباراة منتخب السويس بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرّر أن يعود الفريق إلى التدريبات اليوم الأربعاء، لبدء الاستعدادات النهائية لمواجهة بطل جيبوتي، قبل اللقاء المرتقب مساء الجمعة.

ويخوض الزمالك المواجهة القارية بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة جيدة في الدوري المصري، إذ استهل مشواره بالتعادل دون أهداف مع الاتحاد السكندري، قبل أن يحقق انتصارًا بثلاثية نظيفة على البنك الأهلي، ثم يتغلب على منتخب السويس بتروجت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة.