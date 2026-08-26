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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 269 بطاقة تموينية في أحد المخابز بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، ضبط 269 بطاقة تموينية جرى تجميعها داخل أحد المخابز البلدية في مركز الداخلة، اليوم الأربعاء، وذلك خلال حملة رقابية موسعة استهدفت متابعة المخابز والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقرارات التموينية المنظمة لمنظومة الخبز.

حملات مكثفة على المخابز في الوادي الجديد

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات الرقابية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد؛ بهدف إحكام الرقابة على المخابز والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت أن الحملة، التي نفذتها إدارة تموين الداخلة، أسفرت كذلك عن تحرير مخالفة لأحد المخابز بسبب نقص وزن الرغيف عن الوزن المقرر، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وشددت مديرية التموين على استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، مع تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تتعلق بمنظومة الدعم أو التلاعب بالبطاقات التموينية أو مواصفات وأوزان الخبز المدعم.

وأكدت المديرية أن ضبط البطاقات التموينية داخل المخابز يأتي في إطار الحفاظ على المنظومة التموينية، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على حصول المواطنين المستحقين على حقوقهم من الدعم.

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