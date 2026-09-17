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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة.. والوعي والتماسك خط الدفاع الأول

محمد نوح
محمد نوح

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس رؤية واضحة بشأن أهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها وتماسك المجتمع في مواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية 

وقال «نوح»، في تصريحات له، إن تأكيد الرئيس السيسي أن مسؤولية الحفاظ على الدولة لا ترتبط بشخص الرئيس أو الحكومة، وإنما تقع على عاتق الجميع، يمثل رسالة بالغة الأهمية، ويؤكد أن الدولة المصرية بمؤسساتها وشعبها هي الأساس الذي يجب أن تتضافر كل الجهود للحفاظ عليه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وعي المواطنين، وفي مقدمتهم الشباب والأسر المصرية، يمثل أحد أهم عناصر حماية الدولة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومحاولات مستمرة للتأثير على وعي الشعوب وإثارة حالة من التشكيك والاضطراب، مؤكدًا أن الوعي الحقيقي يبدأ من إدراك حجم المخاطر والتمييز بين الحقائق والشائعات والمعلومات المضللة.

وأشار «نوح» إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة الانتباه إلى محاولات الإضرار بالدولة يؤكد أن ما تواجهه مصر لا يقتصر على التحديات الأمنية والاقتصادية التقليدية، وإنما يمتد إلى معارك تستهدف وعي المواطن وثقته في مؤسسات دولته، وهو ما يتطلب وعيًا مجتمعيًا متماسكًا وقدرة على التعامل مع هذه التحديات بمسؤولية.

وأوضح أن تماسك المصريين ووحدة صفهم يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدولة، مشددًا على أن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي داخل أي مجتمع، لكن يجب أن يظل الجميع مدركًا لأهمية الدولة الوطنية ومؤسساتها، وعدم السماح لأي محاولات خارجية أو داخلية باستغلال الخلافات لضرب تماسك المجتمع.

وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالشرقية أن رسائل الرئيس بشأن بناء الإنسان وتأهيل الكوادر وترسيخ معايير موضوعية في اختيار العاملين بمؤسسات الدولة، تعكس أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس بناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون بينها يسهمان في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات.

وأكد النائب محمد نوح أن الحفاظ على مصر مسؤولية وطنية مشتركة، تبدأ من وعي المواطن وتمتد إلى الأسرة والمدرسة والإعلام ومؤسسات الدولة، داعيًا إلى مواصلة جهود التوعية وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا أمام أي مخططات تستهدف أمن مصر واستقرارها وتماسك شعبها.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس الشيوخ

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