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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من تأهيل الكوادر إلى حماية الأطفال.. كيف قرأت الأحزاب رسائل الرئيس السيسي؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أكد عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، عكست رؤية متكاملة لتطوير مؤسسات الدولة والاستثمار في العنصر البشري، مؤكدين أهمية ترسيخ معايير الكفاءة والموضوعية في اختيار وتأهيل الكوادر، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي وحماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت القيادات الحزبية على أن بناء مؤسسات قوية لا ينفصل عن إعداد كوادر تمتلك العلم والخبرة والانضباط والقدرة على تحمل المسؤولية، معتبرين أن الإصلاح المؤسسي عملية مستمرة تحتاج إلى التدريب والتقييم والمتابعة، وليس مجرد إجراءات مؤقتة.

قوة الدولة ترتبط بكفاءة مؤسساتها وكوادرها

أكد النائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن كلمة الرئيس السيسي عكست اهتمام الدولة بتطوير مؤسساتها ورفع كفاءة العاملين بها، باعتبار أن قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات ترتبط بكفاءة مؤسساتها وقدرة كوادرها على أداء أدوارهم بمسؤولية.

وقال أبو العلا إن فلسفة إعداد وتأهيل العاملين في مؤسسات الدولة تتجاوز التدريب التقليدي، لتشمل بناء شخصية وطنية تمتلك المعرفة والانضباط والقدرة على العمل المشترك، مشيرًا إلى أن المؤسسات لا تتطور بالهياكل وحدها، وإنما بالكفاءات القادرة على إدارتها وتطوير أدائها.

وأضاف أن جمع العاملين من مؤسسات مختلفة في برامج تدريبية مشتركة يتيح تبادل الخبرات وفهم طبيعة الأدوار المتكاملة داخل الدولة، بما يعزز التنسيق ويرفع كفاءة الأداء العام.

الاستثمار في الإنسان جوهر أي مشروع وطني

وشدد أبو العلا على أن بناء الإنسان يمثل جوهر أي مشروع وطني مستدام، وأن التأهيل والتعليم والانضباط والوعي يجب أن تسير بالتوازي مع تطوير مؤسسات الدولة.

وتطرق إلى قضية وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح جزءًا من تشكيل الوعي العام، وهو ما يتطلب استخدامًا متوازنًا للتكنولوجيا، مع وضع حماية الأطفال والنشء ضمن الأولويات.

معايير واحدة للاختيار تعزز تكافؤ الفرص

فيما أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس السيسي عكست اهتمام الدولة ببناء الإنسان وإعداد كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا وقادرة على تحمل المسؤولية.

وقال إن تأكيد الرئيس أن الأكاديمية العسكرية تمثل معبرًا لتولي الوظائف في مؤسسات الدولة وفق معايير دقيقة وموحدة، يمثل رسالة مهمة لترسيخ الموضوعية وتكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المعايير لضمان نجاح مسار الإصلاح المؤسسي.

وأشار وهبة إلى أن الإصلاح يحتاج إلى الاستمرارية والصبر، موضحًا أن تطوير مؤسسات الدولة عملية ممتدة تتطلب التدريب والتقييم والتطوير المستمر.

التكامل بين مؤسسات الدولة يعزز كفاءة الأداء

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الدورات التدريبية المشتركة تتيح للعاملين في مؤسسات الدولة فهم طبيعة أدوار الجهات المختلفة، بما يعزز التعاون والتكامل بينها.

وثمن كذلك رسالة الرئيس بشأن بناء الإنسان والتحذير من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف، مؤكدًا أن المسؤولية العامة ترتبط بالكفاءة والقيم وحسن التعامل مع المواطنين.

 الدولة الحديثة تبدأ من إعداد الإنسان القادر على تحمل المسؤولية

وبدوره قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن رسائل الرئيس خلال حفل التخرج تتجاوز مناسبة الاحتفال، وترتبط بطبيعة الدولة الحديثة وقدرتها على إعداد كوادر تمتلك المعرفة والانضباط والوعي اللازم لإدارة المسؤولية العامة.

وأوضح فرحات أن بناء الدولة لا يرتبط فقط بتطوير المنشآت والقوانين والهياكل، وإنما يرتبط بصورة أساسية بنوعية الإنسان الذي يتولى إدارة هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر أحد أهم محددات كفاءة المؤسسات.

التدريب المستمر ضرورة وليس مرحلة مؤقتة

وأكد فرحات أن التأهيل والتدريب المستمر يجب أن يصبحا جزءًا أصيلًا من منظومة العمل الحكومي، وألا ينتهيا بمجرد الحصول على المؤهل أو الالتحاق بالوظيفة.

وأشار إلى أن تدريب كوادر من مؤسسات مختلفة داخل الأكاديمية العسكرية يخلق مساحة للفهم المشترك لطبيعة العمل الوطني، ويساعد على تكوين رؤية أكثر شمولًا لطريقة عمل مؤسسات الدولة وترابط اختصاصاتها.

 

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