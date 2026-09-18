عمر هريدي: الزمالك مليء بالكوادر.. ولم أحسم المنصب الذي سأترشح عليه

أكد عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك العديد من الكوادر القادرة على تولي مسؤولية إدارة النادي، مشيرًا إلى أن عزوف بعض أبنائه عن العمل العام خلال فترات سابقة ساهم في عدم ظهور هذه الكفاءات على الساحة.

الزمالك

وقال هريدي عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «أنا شايف إن نادي الزمالك مليء بالكوادر، لكن حصل في فترة من الفترات نوع من أنواع العزوف»، موضحًا أن هناك أعضاءً ينتمون للزمالك داخل أندية أخرى مثل الصيد والشمس، ولديهم القدرة على إدارة النادي.

وأضاف: «سأراقب المشهد والوضع المالي ورغبات الجمعية العمومية، وسأرى ماذا تريد الجمعية العمومية قبل اتخاذ قراري»، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية ومختلف المجموعات والتكتلات داخل النادي سيكون عنصرًا مهمًا قبل الانتخابات.

واختتم هريدي تصريحاته قائلًا: «يهمني الزمالك.. وإنكار الذات مطلوب»، في إشارة إلى أن مصلحة النادي يجب أن تكون العامل الأساسي عند اتخاذ قرارات الترشح والعمل العام.