ثمرة أفوكادو يوميا تقلل مخاطر أمراض القلب

قد يؤدي تناول الأفوكادو يوميًا إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البالغين الذين يعانون من السمنة، وفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون في قسم علوم التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا ونُشرت في مجلة علم الدهون السريري .

وجد الفريق أن تناول الأفوكادو بانتظام يرتبط بانخفاض تركيز جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - وهي البروتينات التي تنقل الكوليسترول عبر الجسم - في الدم بمقدار يعادل انخفاضًا بنسبة 4٪ تقريبًا في خطر الإصابة بأمراض القلب.

قالت جانهافي داماني، الباحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة ولاية بنسلفانيا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "إذا أراد الناس تحسين جودة نظامهم الغذائي، فقد يكون إجراء تغيير بسيط واحد استراتيجية أكثر جدوى من محاولة تغيير نظامهم الغذائي بالكامل. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، قد يكون إدراج الأفوكادو في نظامهم الغذائي اليومي بداية جيدة".

تُعدّ جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) عامل خطر منفصل لأمراض القلب عن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - المعروف باسم "الكوليسترول الضار" الذي يُشكّل خطراً كبيراً للإصابة بأمراض القلب. وأوضح الباحثون أن الخطر الذي تُشكّله جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة يكون عادةً أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة البطنية.

يجب نقل الكوليسترول الضار (LDL) عبر الجسم بواسطة جزيئات بروتينية. وعندما يزداد عدد هذه الجزيئات البروتينية الحاملة للكوليسترول الضار، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى لو بقيت كمية الكوليسترول ثابتة.

قال داماني: "تخيل شخصين لديهما نفس المستوى المرتفع من الكوليسترول الضار (LDL). الشخص (أ) يحمل الكوليسترول في عدد أقل من جزيئات الكوليسترول الضار الأكبر حجماً، بينما يحمله الشخص (ب) في عدد أكبر من جزيئات الكوليسترول الضار الأصغر حجماً. سيكون خطر إصابة الشخص (ب) بأمراض القلب أعلى لأن العدد الإجمالي للجزيئات لديه أعلى، على الرغم من أن نتيجة اختبار الكوليسترول الضار لديه ستكون متطابقة."

أوضح داماني أن هذه الجزيئات الصغيرة تخترق جدران الشرايين بسهولة أكبر، مما يُسهم في تراكم ما يُعرف باللويحات. تُزيد اللويحات من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق الحد من كمية الدم التي تمر عبر الأوعية الدموية وتقليل مرونتها. وهذا يعني أنه عندما يبذل القلب أقصى جهد - نتيجةً للإجهاد أو الحرارة أو التوتر أو أي سبب آخر - يرتفع ضغط الدم بشكل أكبر لأن الأوعية الدموية لا تستطيع تعويض هذا الحمل الزائد، مما قد يُؤدي إلى حدوث أزمة قلبية.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات جُمعت أصلاً من 786 مشاركاً في تجربة النظام الغذائي المعتاد والأفوكادو ، وهي دراسة استمرت ستة أشهر وشملت بالغين من عمر 25 عاماً فما فوق. كان الرجال مؤهلين للمشاركة في الدراسة إذا كان محيط خصرهم أكبر من 40 بوصة، بينما كانت النساء مؤهلات إذا كان محيط خصرهن أكبر من 35 بوصة.

طُلب من نصف المشاركين الحفاظ على نظامهم الغذائي ونشاطهم المعتادين. أما النصف الآخر، فقد تم تزويده بحبة أفوكادو واحدة لتناولها يومياً، وطُلب منه أيضاً الحفاظ على نظامه الغذائي ونشاطه المعتادين.

وجد الباحثون في تجربة النظام الغذائي المعتاد والأفوكادو أن إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من السمنة لم تغير الوزن أو محيط الخصر، ولكنها قد تقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) .

في الدراسة الحالية، قارن الباحثون عينات الدم المأخوذة في بداية الدراسة ونهايتها. وخلال فترة الدراسة، انخفضت مستويات جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في المجموعة التي تناولت حبة أفوكادو يومياً بمقدار 49 نانومول لكل لتر، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 4% تقريباً في خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقاً للباحثين.

قال داماني: "إن نسبة 4% تمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 14% و29% المرتبط بتحسين النظام الغذائي بشكل عام. ومع ذلك، فهي خطوة في الاتجاه الصحيح".

بالإضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن جنس المشاركين في الدراسة أو عرقهم أو أصلهم أو عمرهم أو مؤشر كتلة أجسامهم، فقد كانت احتمالية تحسن مستويات جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) متساوية بينهم. وأوضح الباحثون أن هذا يشير إلى أن أي شخص يعاني من السمنة يمكن أن يستفيد من تناول الأفوكادو، مع التنبيه إلى ضرورة استشارة أخصائي تغذية معتمد أو الطبيب للحصول على إرشادات شخصية متخصصة لتحسين النظام الغذائي.

أوضحت كريستينا بيترسن ، الأستاذة المشاركة في علوم التغذية والمؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة، قائلةً: “أثبت باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا قبل عدة سنوات أن تناول الأفوكادو يُمكن أن يُخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وجزيئاته . ولكن في تلك الدراسة، تحكّم الباحثون في النظام الغذائي للمشاركين طوال فترة التجربة. أما هذه الدراسة، فقد أظهرت فوائد الأفوكادو في الحياة اليومية، حيث يكون النظام الغذائي للأفراد أقل قابلية للتنبؤ. وفي سياق الحياة الطبيعية، يُساهم تناول الأفوكادو في اتباع نظام غذائي صحي.”