تناول واحد يوميا.. مشروب سريعة لخفض هرمون التوتر

قد تساعد بعض المشروبات، مثل الشاي الأخضر والمشروبات المدعمة بالمغنيسيوم، على خفض مستويات الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالتوتر، ويساعد دمج هذه المشروبات في نمط حياة متوازن قد يدعم إدارة التوتر.

مشروبات تساعد على خفض هرمون التوتر

1. الشاي الأخضر

قد يساهم الشاي الأخضر في خفض مستويات الكورتيزول لاحتوائه على مادة إيبيغالوكاتشين-3-غاليت (EGCG) ، وهي مادة مضادة للأكسدة تؤثر على إنتاج الكورتيزول .

وجدت إحدى الدراسات أن شرب ستة أكواب من الشاي الأخضر منزوع الكافيين يومياً لمدة ستة أسابيع يقلل من مستويات الكورتيزول ويحسن الصحة العقلية لدى الأشخاص الذين يعانون من التأتأة المتوسطة.

2. عصير البرتقال

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول جرعات عالية من فيتامين سي يومياً قد يؤدي إلى تعافي أسرع للكورتيزول بعد المواقف المجهدة، وربما إلى انخفاض مستويات الكورتيزول بشكل عام، على الرغم من أن النتائج متفاوتة.

3. المشروبات المصنوعة من الزبادي

قد تساعد منتجات الألبان المخمرة، مثل الزبادي والكفير ، على خفض مستوى الكورتيزول لاحتوائها على نسبة عالية من البروبيوتيك، تشير بعض الأدلة إلى أن البروبيوتيك قد يقلل من مستويات الكورتيزول، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج. قد يحتوي الزبادي والكفير أيضاً على حمض غاما-أمينوبيوتيريك (GABA)، وهو ناقل عصبي يُمكن أن يُقلل من القلق والتوتر، يُعطّل GABA إنتاج الكورتيزول في الغدد الكظرية، مما يُخفض مستوياته.

المصدر verywellhealth