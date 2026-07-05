قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟
الكويت تفتح باب التطوع العسكري للنساء
تاريخ مواجهات ميسي ضد محمد صلاح قبل قمة مصر والأرجنتين في كأس العالم
أيمن يونس: محمد هاني لاعب بطل.. والتقليل من مجهوده مع منتخب مصر أمر مرفوض
مساعد الأهلي.. أبرز المعلومات عن البرتغالي الأقرب لقيادة الزمالك
البدوي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحوار الإعلامي انطلاقة جديدة لتطوير المنظومة
ألفونسو ديفيز يكشف سبب غيابه أمام المغرب: قررت عدم اللعب ولم أكن جاهزًا بنسبة 100%
ظهر مرتديا سماعات.. الكلب "برودي" يخالف تعليمات الفيفا لمتابعة ميسي في المونديال
محمد العرابي: الحروب الراهنة أجبرت العالم على إعادة النظر في مفاهيم الأمن والطاقة
وسط ترقب جماهيري.. الأهلي يُقدم الحسين عموتة في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل
الأرصاد تحذر من تزايد درجات الحرارة والرطوبة وارتفاع الأمواج| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسطول الأشباح الروسي تحت رادار الناتو.. تقرير يكشف عمليات تجسس واسعة في أوروبا

بوتين
بوتين
فرناس حفظي

كشف تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في لندن أن روسيا نفذت، على مدار عام ونصف، عملية تجسس جوي واسعة داخل أوروبا، عبر إطلاق طائرات مسيّرة من سفن تجارية تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الأشباح"، نجحت في اختراق أجواء عدد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون أن يتم اعتراضها.


وأوضح التقرير أن الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) نفذت ما لا يقل عن 144 عملية اختراق في أجواء أكثر من 12 دولة أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، مستهدفة مواقع عسكرية حساسة، أبرزها قاعدة لاكنهيث الجوية البريطانية التي تستعد لاستقبال أسلحة نووية أمريكية، وقاعدة الغواصات النووية الفرنسية إيل لونغ.


وأشار التقرير إلى أن الطائرات المسيّرة كانت تُطلق من سفن تجارية وناقلات نفط روسية تبحر في المياه الدولية بعد إيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بها، لتعمل كمنصات متنقلة لإطلاق واستقبال الطائرات، في تكتيك يعتمد على عنصر المفاجأة.


ووفقا للتقرير، هدفت العمليات إلى جمع معلومات استخباراتية عن المنشآت النووية، ورسم خرائط سلاسل الإمداد اللوجستية، إضافة إلى اختبار قدرات الدفاع الجوي الغربية وممارسة ضغوط نفسية على دول الناتو.


وأضاف أن السلطات الفرنسية تمكنت خلال إحدى العمليات من مداهمة ناقلة نفط مشتبه بها، وعثرت على مرتزقة روس تابعين لشركة عسكرية خاصة على متنها، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على تحويل روسيا سفنها التجارية إلى أدوات لتنفيذ عمليات استخباراتية.


ورأى التقرير أن هذه العمليات تمثل "نجاحًا تكتيكيًا" لموسكو، في مقابل "فشل استراتيجي" للناتو، بعدما تمكنت الطائرات المسيّرة الصغيرة ومنخفضة الارتفاع من تجاوز أنظمة الدفاع الغربية دون رصد أو اعتراض.


وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى ما نشرته صحيفة التلغراف البريطانية بشأن تحذير الولايات المتحدة لبولندا من احتمال تنفيذ روسيا "استفزازًا مسلحًا" على الأراضي البولندية خلال الأشهر المقبلة، قد يشمل هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ على بنى تحتية حيوية، أو توغلًا محدودًا عبر الحدود لاختبار رد فعل حلف شمال الأطلسي.

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لندن روسيا عملية تجسس جوي أسطول الأشباح الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

الصورة المثيرة للجدل

ضبط مراقب صور امتحان انجليزي الثانوية العامة "في الحمام" وأرسله لجروبات الغش

صورة أرشيفية

آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوية عامة أثناء امتحان الانجليزي بإحدى اللجان بالدقي

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد