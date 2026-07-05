"الدفاع الصينية": انطلاق مناورات "البحر المشترك 2026 " مع روسيا خلال الشهر الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم /الأحد/، أن قوات بحرية صينية وروسية ستجري مناورات بحرية تحت اسم "البحر المشترك 2026" هذا الشهر في المياه والمجال الجوي القريب من مدينة تشينغداو الساحلية في مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الأحد/ - أن وحدات من كلا الجانبين ستقوم بعد انتهاء المناورات بإجراء دوريات بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهادئ.

وأضافت أن هذه المناورات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين وتهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي بشكل مشترك.