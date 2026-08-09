وفاة الفنان محمد إمام بعد تعرضه لأزمة صحية

رحل عن عالمنا الفنان محمد إمام، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى العناية المركزة، حيث تدهورت حالته الصحية قبل وفاته.

وقدم محمد إمام خلال مشواره الفني عددًا من الأدوار الثانوية في السينما والدراما التلفزيونية، وشارك في مجموعة من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور.

أعمال محمد الامام

ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم «حب في الزنزانة» الذي عُرض عام 1983، من إخراج محمد فاضل وتأليف إبراهيم الموجي، وشارك في بطولته عادل إمام وسعاد حسني، إلى جانب جميل راتب ويحيى الفخراني وعبد المنعم مدبولي.

كما ظهر في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» الذي عُرض خلال موسم رمضان عام 1996، وشارك في بطولته نور الشريف وعبلة كامل، من إخراج أحمد توفيق، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، وكتب السيناريو والحوار مصطفى محرم.