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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عابد عنان يبدأ تصوير "خارج عن السيطرة" بتوقيع المخرج أحمد عبد العال

مسلسل خارج عن السيطرة
مسلسل خارج عن السيطرة
تقى الجيزاوي

بدأ المخرج أحمد عبد العال تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "خارج عن السيطرة"، من بطولة عابد عنان وشاهيستا سعد وكريم أدريانو ويوسف إسماعيل ومحمد درويش ونادين حسام، وينتمى العمل إلى مسلسلات الميكرودراما، وهو من إنتاج ليليان إبراهيم شوقى وأمير شوقى.

مسلسل خارج عن السيطرة 

وتدور أحداث العمل حول جريمة خطف بغرض الانتقام، وينتمى المسلسل إلى أعمال الدراما المثيرة التي تسيطر عليها الغموض والانتقام.

يذكر أن أخر أعمال المخرج أحمد عبد العال فيلم "المنبر"، من بطولة أحمد حاتم وأحمد عزمى وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وآيتن عامر، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد عبد العزيز وأشرف زكى وسامح الصريطى وعمرو صحصاح، حيث اعتمد العمل على عدد كبير من ضيوف الشرف بجانب أبطال العمل الرئيسيين، وحصل الفيلم على جائزة أفضل عمل من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الأخيرة.

المخرج أحمد عبد العال خارج عن السيطرة مسلسل خارج عن السيطرة

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