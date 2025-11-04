مخرج فيلم المنبر: صورنا في جامع الأزهر ومحدش تقريباً هيعرف يصور تاني بالشكل ده

كشف المخرج أحمد عبد العال مخرج الفيلم ان تصوير فيلم "المنبر" اننا قمنا بالتصوير في مكتب الإمام وأيضاً داخل الأزهر ، وكان حدث عظيم وهذه لاول مرة ولم يسبق أحد في التصوير في تلك الأماكن وكانت الرؤية ان نقدم فيلم سينمائي له من التشويق والشكل العصري وكان الإنتاج مهم جدا وتم توفير كل شئ ونحن نقدم رسالة ، وكان التحدي كفريق عمل لنا.

واضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة. ، اننا اثناء التحضير وبداية التصوير علمنا ان هناك فيلم سويدي يسئ الي الأزهر ومن هنا قررنا ان نبرز نضال الأزهر ودعمه للدول وللطلاب عبر كافة العصور ، ومن هنا كان هناك مزج بين التاريخ والواقع وهنا كانت الصعوبة.

وعن التحديات اشار كانت التصوير في اوقات تاريخية سابقة وما يتطلب توفر امكانات ضخمة وكان تحدي ان نقدم كل هذا في توقيت معين ، وكانت قلق جدا من المرحلة الزمنية ، واخدنا حوالي سنة في كتابة الفيلم وتم التواصل معي وكان التحضير حوالي شهرين وتم التصوير في مفاجأة في ١٢ يوم ، وكنا نفكر ان نقدم فيلم جديد له رسالة وان يكون هناك استمتاع ، وسعدت جدا بحصولي علي جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي ، وفور حصولي علي الجائزة أهديتها لوالدي والذي توفي ، وكنت اشعر ان روح والدي معي في التصوير.

واشار الي ان فضيلة الامام احمد الطيب يتابع تفاصيل الفيلم ولولا دعمه لنا ما خرج هذا الفيلم للنور.

واشار الي مشاركة أبطاله في الفيلم كنجوم شرف مثل اشرف زكي وزينة وكمال ابو رية وغيرهم واحمد عبد العزيز وسامح الصريطي ، وان المراحل التاريخية هي من فرضت اختيار الشخصيات.

وبدأنا تصوير الفيلم وفور معرفة النجوم بان هناك فيلم يتم تصويره عن الأزهر ابدي عدد كبير من النجوم موافقتهم علي المشاركة حتي لو ضيوف شرف وهذا يوضح مدي حبهم للأزهر الشريف وان يشاركوا متطوعين ودون اجر وهذا يوضح ان الأزهر الشريف في قلوب المصريين.

وأوضح ان الأزهر يحتاج الي تقديم حلقات ومسلسلات عن تاريخه وكفاحه ونضاله ولكننا قدمنا رؤية سينمائية جديدة وقدم الشكر للمطرب محمد محسن والذي قدم أغنيه رائعة خلال الفيلم ، واننا قدمنا مشاهد لصورة ١٩١٩ بشكل جديد