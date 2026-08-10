عزيز مرقة على موعد مع جمهور القلعة يوم 16 أغسطس

يطل الفنان عزيز مرقة على الجمهور المصري مساء الأحد 16 أغسطس، في حفلا غنائياً على مسرح محكى القلعة، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل.



مهرجان القلعة يقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.كما تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء حفل موسيقي يوم 17 أغسطس الجاري، على مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين.



وأعلنت دار الأوبرا المصرية ، أن سعر تذكرة حضور فعاليات المهرجان يبلغ 100 جنيه لليوم الواحد، حيث يشمل البرنامج في بعض الأيام تقديم حفلين أو ثلاثة حفلات متنوعة، ما يمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بعدد من العروض الفنية في الليلة نفسها.



ويعد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام سنويا في مصر، حيث يحتضن مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية والغنائية في أجواء مفتوحة داخل قلعة صلاح الدين.