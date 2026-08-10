إعلامي يوجه رسالة قوية لعبد الله السعيد: ارجع التدريب وهتاخد فلوسك

وجه الإعلامي كريم حسن شحاتة رسالة إلى عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على خلفية أزمة مستحقاته المالية وغيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال تصريحات عبر قناة «الحياة»، إن عبد الله السعيد يمتلك ثلاثة عروض، من بينها عرض من النادي المصري، موضحًا أن المصري يرغب في التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين، على أن يكون قائدًا للفريق ويحصل على 20 مليون جنيه في الموسم، إلى جانب وجود عروض أخرى أمام اللاعب.

وأشاد شحاتة بإمكانيات عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه لاعب صاحب خبرات كبيرة وذكي داخل الملعب، مشيرًا إلى أن استمراره في اللعب حتى سن الـ40 والـ41 عامًا بالمستوى نفسه يعكس قدراته الكبيرة.

وأضاف: «عبد الله لعيب ذكي جدًا ومميز جدًا، ولما جه الزمالك الزمالك استفاد وعبد الله استفاد، وأنا بحبه جدًا من بداياته مع الإسماعيلي، وبعدها الأهلي وبيراميدز، وهو من اللعيبة الجامدة جدًا».

وتابع أن عبد الله السعيد كان يمثل محور اللعب في بيراميدز، مستشهدًا بالفترة التي كان خلالها مسؤولًا في نادي البنك الأهلي، قائلًا إن السعيد كان اللاعب الأهم في الفريق، وكان يتحكم في طريقة اللعب وصناعة الهجمات.

كريم حسن شحاتة ينصح عبد الله السعيد بالعودة للتدريبات

وشدد كريم حسن شحاتة على ضرورة عودة عبد الله السعيد إلى تدريبات الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب يتمتع بمكانة كبيرة لدى جماهير القلعة البيضاء، وأن عليه أن يكون أكثر ذكاءً في التعامل مع الأزمة الحالية.

وقال: «عبد الله لازم يبقى أذكى من كده. جمهور الزمالك بيحبه، والناس بتقدره جدًا في نادي الزمالك».

وأوضح أن عبد الله السعيد لديه مستحقات مالية لدى الزمالك، وكان يتوقع الحصول عليها بالكامل دفعة واحدة، لكنه يعلم في الوقت نفسه الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يعمل على سداد مستحقات اللاعبين.

وأضاف: «أنا بقول لعبد الله: ارجع التدريب، والزمالك والمجلس اللي راح يديك فلوسك، بس ما ينفعش تعمل أنت كده. أنت كابتن فرقة، أنت وعمر جابر والمهدي سليمان، ما ينفعش أنت، اللعيبة الصغيرة تعمل إيه؟».

وطالب شحاتة السعيد بالوقوف بجانب المدير الفني معتمد جمال وزملائه، قائلًا: «لازم ترجع التدريب، ولازم تقف جنب كابتن معتمد جمال وتقف جنب الفرقة، وكده كده يا عبد الله هتاخد فلوسك».

كريم حسن شحاتة: عبد الله السعيد من أفضل هدافي الدوري المصري

وأشار كريم حسن شحاتة إلى التاريخ الكبير الذي صنعه عبد الله السعيد على المستويين الفني والمالي، مؤكدًا أن اللاعب لا ينبغي أن يجعل الأزمة المالية سببًا للابتعاد عن الفريق.

وقال: «عبد الله أنا عارف إن أنت مش بتفكر في الفلوس، أنت ما شاء الله عملت في تاريخك تاريخ كبير على المستوى المالي والمستوى الفني».

وأضاف أن عبد الله السعيد يعد من أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري المصري، مشيرًا إلى وصول رصيده إلى 128 هدفًا في المسابقة.

واختتم كريم حسن شحاتة رسالته بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى عبد الله السعيد خلال الموسم الجديد، مطالبًا اللاعب بمراجعة موقفه والعودة إلى التدريبات.

وقال: «يلا يا عبد الله راجع نفسك في القصة دي، الزمالك محتاجك وأنت ما ينفعش تبعد عن الملعب، والسنة دي سنة مهمة».

واختتم: «الأمور داخل نادي الزمالك مش سهلة، صعبة جدًا جدًا، لكن لازم تكون موجود وما ينفعش أنت عبد الله السعيد تعمل كده. الناس بتحبك جدًا وبتقدرك جدًا وجمهور الزمالك بيحبك جدًا، ولازم تكون موجود».