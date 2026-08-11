العثور على جثة طافية في الرياح التوفيفى بميت غمر

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية على جثة طافية في مياه الرياح التوفيقي، أسفل كوبري صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بوجود جثة طافية في المياه،

انتقل ضباط المباحث والانقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعه ، وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج الجثمان من المياه.

وتبين أن الجثة لشخص يُدعى فتحي عبد المجيد فتحي سعيد، 37 عامًا، من كفر شكر.



تم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر، تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق