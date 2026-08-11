محمد رأفت يخطف الأنظار في معسكر الأهلي بإسبانيا

يواصل محمد رأفت، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، تقديم مستويات مميزة خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وظهر اللاعب بصورة لافتة خلال التدريبات الجماعية، حيث نال إشادة الجهاز الفني بعد الأداء القوي الذي قدمه والالتزام التكتيكي الكبير الذي أظهره في مختلف الوحدات التدريبية.

ويعد محمد رأفت أحد العناصر الشابة الواعدة التي تحظى باهتمام كبير داخل قطاع الكرة بالنادي، بعدما نجح في إثبات قدراته الفنية والبدنية، ليؤكد أحقيته بالتواجد ضمن قائمة الفريق المشاركة في معسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا.