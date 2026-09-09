الإسكان تنفي تحويل «الممشى السياحي» خلف مول العرب إلى فنادق وكافيتريات

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود مخطط لتحويل قطعة الأرض رقم 3 خلف مول العرب، بمساحة 14 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر، والمعروفة بـ«الممشى السياحي»، إلى مشروع يضم فنادق وكافيتريات أو أي أنشطة استثمارية أخرى.

الممشي السياحي

وأوضحت الوزارة أن الأرض لم يتم تخصيصها لأي جهة أو شركة، ولم تصدر بشأنها أي قرارات تخصيص، مؤكدة عدم وجود نية لتحويل المنطقة إلى مشروع استثماري، وأن الحديقة ستظل قائمة لخدمة سكان المنطقة باعتبارها مساحة مفتوحة تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير متنفس للمواطنين.

وشددت الوزارة على أن الحفاظ على المساحات الخضراء يأتي ضمن أولوياتها، مشيرة إلى توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بمنع قطع الأشجار والحفاظ على الحدائق والمسطحات الخضراء، مع تكثيف أعمال التشجير والصيانة ومنع أي تعديات عليها.

من جانبها، أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن تقديرها لسرعة رد وزارة الإسكان، مؤكدة أن الرد «أثلج صدرها»، وأن الحديقة ستظل متنفسًا لسكان المنطقة، مشددة على أن التطوير الحقيقي يعني التخطيط ووضع الإنسان وجودة حياته في القلب.