خلافات على البيع والشراء.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بالبحيرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 6/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة رشيد بين طرف أول: (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى بالرأس")، طرف ثان: (بائعان متجولان) جميعهم مقيمون بدائرة المركز لخلافات بينهم حول البيع والشراء، قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء" ما أدى لحدوث إصابة أحدهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.