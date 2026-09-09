راحت عند صديقها فى مطروح.. العثور على الفتاة المتغيبة عن منزلها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات بالشرقية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بالشرقية من (أحد الأشخاص، زوجته - مقيمان بدائرة المركز) بتغيب نجلتهما (طالبة سن 15) عن المنزل بتاريخ 28/ أغسطس لقيامهما بتعنيفها لكثرة تحدثها بالهاتف المحمول.





بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بدائرة قسم شرطة مطروح ، وأمكن ضبطها وبسؤالها أقرت بتركها لمسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة صديق لها ( سمسار ) بمنزل آخر بدائرة القسم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









