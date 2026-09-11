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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة

الحالة المرورية
الحالة المرورية
محمد شراط

شهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية الواضحة بالتزامن مع تراجع الأحجام المرورية المعتاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما كثفت الإدارة العامة للمرور انتشار الخدمات الميدانية لمتابعة حركة المركبات وضمان انتظام السير بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة 


ورصدت المتابعات الميدانية انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات على أغلب الطرق الحيوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، دون ظهور كثافات مؤثرة أو اختناقات مرورية تعطل حركة التنقل خلال ساعات الذروة الصباحية الأولى، وسط متابعة مستمرة من رجال المرور للحالة المرورية على مدار الساعة.

كما شهدت الطرق الرئيسية، خلال الفترة الصباحية، معدلات سير طبيعية وانسيابية واضحة بالمحاور الرابطة بين المحافظتين مع انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لمراقبة الحركة والتعامل الفوري مع أي معوقات طارئة.

وشهدت محاور الجيزة الرئيسية، ومنها النيل السياحي والوراق والمريوطية ومداخل الطريق الدائري المؤدية إلى الصعيد، انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة الحالة المرورية بشكل لحظي.

الحالة المرورية المرور الشوارع الميادين

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