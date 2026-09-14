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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة العماني: فتح مضيق هرمز قريبا.. وقادرون على إنتاج الغاز والنفط

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي

كشف وزير الخارجية العماني سالم العوفي، يوم الاثنين عن تطورات جديدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، حيث أكد أن المضيق سيفتح، ومن المحتمل أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وأن الوضع يتعين أن يستقر في المدى المتوسط.

وقال العوفي: "يسعدني أن سلطنة عمان لا تزال قادرة على مواصلة إنتاج النفط والغاز، وأن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداماً للجميع"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأشار وزير الطاقة العماني إلى أن هناك حاجة ملحة لتنويع نقاط الخروج وتحديد خيارات تصدير بديلة.

وفي سياق متصل، تسبب خلاف حول صياغة مقترح إيراني-عماني بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، في تأجيل اجتماع خليجي كان مقرراً عقده في مدينة صلالة العمانية للإعلان عن التفاهمات المتعلقة بالممر البحري الحيوي.

وكان الاجتماع المرتقب ينظر إليه باعتباره خطوة مهمة نحو احتواء أزمة الملاحة في هرمز، إلا أن تعديلات قدمتها السعودية على المقترح العماني-الإيراني أدت إلى تأجيله في اللحظات الأخيرة، دون تحديد موعد جديد لعقده.

وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤول خليجي، أن السعودية أبدت تحفظات على الصياغة المقترحة، خشية أن تؤدي إلى تكريس وضع جديد في مضيق هرمز، وهو ما تعتبره الرياض غير مقبول بالنسبة إليها أو بالنسبة إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

وزير الطاقة العماني مضيق هرمز سالم العوفي فتح مضيق هرمز

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