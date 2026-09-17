بيطري الشرقية يضبط 2 طن و439 كجم لحومًا ومصنعات فاسدة في الزقازيق

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات ذات الأصل الحيواني المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، نفذت حملة رقابية مشتركة بالتعاون مع الرقابة التموينية بمدينة الزقازيق، برئاسة الدكتورة إيمان عليوة، مدير إدارة المجازر بالشرقية، وأسفرت عن ضبط (٢ طن و٤٣٩ كجم) من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية أو المرخصة، ومصنعات اللحوم والدواجن والكبدة المخالفة.

وأضاف أن المضبوطات شملت منتجات بدون فواتير، ومجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم تحرير (٣) محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والمنشآت الغذائية، لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.