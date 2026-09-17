الأهلي يتمسك بشروط تجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم.. ويرفض الضغوط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء قدمت عرضها الأخير للثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق، من أجل تجديد تعاقدهما خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يرفض ضغوط ثنائي الفريق

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عرض الأهلي يتضمن تجديد عقد محمد هاني وياسر إبراهيم لمدة موسمين، إلى جانب تعديل المقابل المادي الذي يحصل عليه الثنائي خلال الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أن العرض المقدم من النادي الأهلي يتضمن حصول كل لاعب على 25 مليون جنيه مقابل التجديد، بخلاف 10 ملايين جنيه كمميزات إضافية وفقًا لبنود العقد.

وشدد المصدر على أن العرض المقدم من الأهلي يُعد نهائيًا وغير قابل للتفاوض، موضحًا أن الإدارة لن تفتح بابًا جديدًا للمفاوضات بشأن القيمة المالية، كما أن العرض قابل للسحب في أي وقت حال عدم الوصول إلى اتفاق مع اللاعبين.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة أصبحت في ملعب محمد هاني وياسر إبراهيم لتحديد موقفهما من العرض الأخير المقدم من إدارة النادي.

موعد مباراتي الأهلي وكيتارا الأوغندي في دور الـ32 بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما أوقعت قرعة البطولة الفريق الأحمر في مواجهة كيتارا الأوغندي، في بداية مشواره بالمسابقة القارية.

وتقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي في مباراة الذهاب، والمقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل في أوغندا.