جيسيكا حسام الدين تتألق بإطلالة وردية لافتة في حفل جوائز BIAF

خطفت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين الأنظار خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز BIAF، الذي أُقيم مساء الجمعة 31 يوليو، بإطلالة أنيقة عكست أجواء الصيف والأزياء الراقية.



واختارت جيسيكا فستانًا باللون الوردي حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي، ضمن مجموعة ربيع وصيف 2026 للأزياء الراقية، وتميز بتصميمه اللافت الذي زُين نصفه السفلي بورود ملونة أضفت عليه لمسة حيوية وأنثوية.



ونسقت إطلالتها بالتعاون مع الاستايلست عمر عبد الغني، حيث أكملتها بأقراط مستوحاة من الفواكه بألوان صيفية مبهجة، بينما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، لتبرز تفاصيل الفستان والإكسسوارات وتمنحها مظهرًا أنيقًا وعصريًا.

وحظيت إطلالة جيسيكا بتفاعل واسع بين الحضور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا باختيارها الجريء وتناسق تفاصيل إطلالتها في واحدة من أبرز المناسبات الفنية التي جمعت عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام.