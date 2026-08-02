قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التجديد أم الاحتراف.. كيف ينتهي ملف إمام عاشور مع الأهلي؟
ارتفاع سعر الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
النيابة تحقق مع سائق أتوبيس الغربية وحفيده بعد حادث حصة شبشير المأساوي
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 2-8-2026 في مصر
إيران ترد على رواية ترامب: هو من تراجع عن الضربة العسكرية
متى تبدأ العدة؟ ومتى تبطل الرجعة؟.. تفاصيل جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
3 قتلى و7 مصابين في إطلاق نار يهز الولايات المتحدة
بعد نهاية كأس العالم.. من الأقرب للفوز بالكرة الذهبية 2026؟
طارق يحيى يدافع عن حمزة عبد الكريم: لاعب في برشلونة.. ارفعوا أيديكم عنه
قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2026 .. كل ما تريد معرفته قبل تسجيل الرغبات
هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
التغيرات المناخية تزيد موجات الحر.. الأرصاد تحذر من طقس أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل المكرونة ماك آند تشيز.. وصفة كريمية بطعم المطاعم

المكرونة ماك اند تشيز
المكرونة ماك اند تشيز
ريهام قدري

تعد المكرونة ماك آند تشيز من أشهر الأطباق الأمريكية التي اكتسبت شعبية كبيرة حول العالم، بفضل مذاقها الغني وقوامها الكريمي، كما أنها من الوجبات السريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، لتناسب وجبة الغداء أو العشاء.

مقادير المكرونة ماك آند تشيز

- 250 جرام مكرونة أقلام أو صدف.

- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

- كوبان من الحليب الدافئ.

- كوبان من جبنة الشيدر المبشورة.

- نصف كوب جبنة موزاريلا.

- ملعقتان كبيرتان من الجبن الكريمي (اختياري).

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

- ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم تُصفى جيدًا. وفي قدر على نار متوسطة تُذاب الزبدة، ثم يُضاف الدقيق ويُقلب لمدة دقيقة، قبل إضافة الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يتكون صوص ناعم وكثيف.

بعد ذلك تُضاف جبنة الشيدر والموزاريلا والجبن الكريمي، ويُقلب الخليط حتى تذوب جميع أنواع الجبن، ثم يُتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة.

تضاف المكرونة المسلوقة إلى صوص الجبن، وتُقلب حتى تمتزج جيدًا، ثم تُقدم مباشرة، أو تُوضع في صينية فرن مع رشة إضافية من الجبن على الوجه، وتُخبز لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

ينصح باستخدام جبنة شيدر جيدة الجودة للحصول على النكهة الأصلية، مع عدم الإفراط في سلق المكرونة حتى تحتفظ بقوامها بعد الخبز. كما يمكن إضافة قطع الدجاج المشوي أو البروكلي أو الفطر لزيادة القيمة الغذائية وتحويل الطبق إلى وجبة متكاملة.

المكرونة ماك آند تشيز المكرونة ماك آند تشيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

استثمار طويل الأجل.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| تفاصيل

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير

شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

نظام التأشيرة الجديد

بدأ تطبيقه اليوم بمطار القاهرة.. ماذا تعرف عن نظام التأشيرة الجديد؟

ترشيحاتنا

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار في أول يوم عمل للبنوك الآن

سعر الذهب

ثابت عند 432 درهم .. سعر الذهب في الإمارات الآن

البنك المركزي المصري

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ105 مليارات جنيه

بالصور

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلة

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

يزيد انتشار المرض ويقلل فرص النجاة.. أحذر تأخير علاج سرطان القولون لأيام قليلة

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة
تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة
تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

طريقة عمل الليموناضة المنعشة في المنزل.. مشروب صيفي بخطوات بسيطة

طريقة عمل الليموناضة
طريقة عمل الليموناضة
طريقة عمل الليموناضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد