طريقة عمل المكرونة ماك آند تشيز.. وصفة كريمية بطعم المطاعم

تعد المكرونة ماك آند تشيز من أشهر الأطباق الأمريكية التي اكتسبت شعبية كبيرة حول العالم، بفضل مذاقها الغني وقوامها الكريمي، كما أنها من الوجبات السريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، لتناسب وجبة الغداء أو العشاء.

مقادير المكرونة ماك آند تشيز

- 250 جرام مكرونة أقلام أو صدف.

- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

- ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

- كوبان من الحليب الدافئ.

- كوبان من جبنة الشيدر المبشورة.

- نصف كوب جبنة موزاريلا.

- ملعقتان كبيرتان من الجبن الكريمي (اختياري).

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

- ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم تُصفى جيدًا. وفي قدر على نار متوسطة تُذاب الزبدة، ثم يُضاف الدقيق ويُقلب لمدة دقيقة، قبل إضافة الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يتكون صوص ناعم وكثيف.

بعد ذلك تُضاف جبنة الشيدر والموزاريلا والجبن الكريمي، ويُقلب الخليط حتى تذوب جميع أنواع الجبن، ثم يُتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة.

تضاف المكرونة المسلوقة إلى صوص الجبن، وتُقلب حتى تمتزج جيدًا، ثم تُقدم مباشرة، أو تُوضع في صينية فرن مع رشة إضافية من الجبن على الوجه، وتُخبز لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

ينصح باستخدام جبنة شيدر جيدة الجودة للحصول على النكهة الأصلية، مع عدم الإفراط في سلق المكرونة حتى تحتفظ بقوامها بعد الخبز. كما يمكن إضافة قطع الدجاج المشوي أو البروكلي أو الفطر لزيادة القيمة الغذائية وتحويل الطبق إلى وجبة متكاملة.