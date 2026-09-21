قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس تتوعد طهران بإجراءات دبلوماسية بعد إغلاق مركز اللغة الفرنسية
سعر الدولار في مصر مستهل التعاملات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026
طقس اليوم الإثنين| حار نهاراً مع شبورة وأمطار خفيفة ونشاط للرياح
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
طارق فهمي: «إسرائيل الكبرى» صعبة التنفيذ.. ومصر تملك أوراقًا مؤثرة في معادلات المنطقة
موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. الصيام كام ساعة؟
يارا السكري عن الزواج: لا أتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية.. خاص
غارة باكستانية تهز شرق أفغانستان.. قتـ.لى وجرحى وسط تصاعد التوتر مع طالبان
أسعار الأرز والسكر والزيوت والدقيق اليوم الإثنين.. آخر تحديثات
ماذا يُقال بين السجدتين في الصلاة؟.. احفظ دعاء النبي كاملا
محمد صلاح يصل إلى إنجلترا بطائرة خاصة
دعاء الفجر المستجاب.. ردد أدعية الفرج والتيسير تفتح لك أبواب الرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي: عيب على الأهلي يعلق فشل الموسم الماضي على خطأ تحكيمي

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

انتقد أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، تحميل التحكيم مسؤولية خسارة الأهلي للبطولات، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال أمير عزمي إنه من غير المقبول، في رأيه، أن يتم اختزال خسارة بطولة في أخطاء الحكم، في ظل الإمكانات المالية الكبيرة التي يمتلكها الأهلي وحجم الإنفاق على فريق الكرة.

وأضاف أن النادي الأهلي، بما يملكه من لاعبين وإمكانات وقدرات فنية، يجب أن يتحمل مسؤولية نتائجه، مؤكدًا أن تعليق الإخفاق على شماعة التحكيم لا يعكس، من وجهة نظره، الصورة الكاملة لما حدث داخل الملعب.


علي الجانب الاخر تبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني مساحة زمنية مناسبة للعمل على بعض الجوانب الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

أمير عزمي مجاهد الأهلي اخبار الاهلي لاعبي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

وزير الري والموارد المائية

أول تعليق رسمي من مصر على «سد فولا» الجنوب سوداني

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

بيزيرا

تعويضا لرحيل بيزيرا .. نجم الزمالك المعار يقترب من العودة للفريق | خاص

محمد صلاح

كلوب عن هاتريك صلاح مع طرابزون: أعادني إلى أيام ليفربول

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يؤكد ضرورة تنفيذ خطة ترامب وضمان تدفق المساعدات إلى غزة

السعودية

السعودية تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال ومستوطنين

عراقجي

عراقجي يتوجه الى نيويورك للمشاركة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

بالصور

طريقة عمل ساندوتش السلمون الصحي مع الأفوكادو والبصل

طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل
طريقة عمل سندوتش السلمون الصحي مع الافوكادو والبصل

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد