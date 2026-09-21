أمير عزمي: عيب على الأهلي يعلق فشل الموسم الماضي على خطأ تحكيمي

انتقد أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، تحميل التحكيم مسؤولية خسارة الأهلي للبطولات، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال أمير عزمي إنه من غير المقبول، في رأيه، أن يتم اختزال خسارة بطولة في أخطاء الحكم، في ظل الإمكانات المالية الكبيرة التي يمتلكها الأهلي وحجم الإنفاق على فريق الكرة.

وأضاف أن النادي الأهلي، بما يملكه من لاعبين وإمكانات وقدرات فنية، يجب أن يتحمل مسؤولية نتائجه، مؤكدًا أن تعليق الإخفاق على شماعة التحكيم لا يعكس، من وجهة نظره، الصورة الكاملة لما حدث داخل الملعب.



علي الجانب الاخر تبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني مساحة زمنية مناسبة للعمل على بعض الجوانب الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

