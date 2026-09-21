كان لازم تحافظ عليه.. محمد فارس يدافع عن ربيع ياسين ويهاجم مجدي عبد الغني

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، ما وصفه بالمشهد الذي شهدته إحدى حلقات برنامج «ملعب البلدوزر»، والتي شهدت مشادة كلامية بين ربيع ياسين وأسامة حسن، وانسحاب الأول من الاستوديو على الهواء.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مقدم أي برنامج هو المسؤول الأول عن حماية ضيفه… ما بالك لو الضيف ده صديق عمر، وزميل ملاعب لسنين وسنين، وشخص مسالم وطيب وخلوق، مفيش مخلوق شاف منه غير كل ود وحب وخير!».

وأضاف: «المشهد اللي حصل ده، المسؤول الأول عنه بالنسبالي كابتن مجدي عبد الغني».

وتابع فارس: «المشهد ده نتيجة حتمية لمقدمات كتير أوي أوي حصلت في نفس البرنامج، وفي كل مرة كابتن مجدي عبد الغني كان بيسمح بيها».

وأوضح: «التركيبة نفسها على الشاشة كان لازم كابتن مجدي عبد الغني يحمي كابتن ربيع ياسين منها، لأنه عارف كويس إنها متنفعش».

ووجه فارس رسالة إلى مجدي عبد الغني، قائلًا: «يا كابتن مجدي، في أمور تتعلق بالسن والظروف ممكن ناس كتير تكون مش فاهماها، إنما إنت أكتر واحد عارفها وفاهمها»، مضيفًا: «وكان ده سبب أدعى إنك تحافظ على كابتن ربيع ياسين، مش تحطه في برواز مكنش ينفع أبدًا يتحط فيه».

قرارات نقابة الإعلاميين بشأن الأزمة

وتأتي تصريحات محمد فارس عقب قرارات أصدرتها نقابة الإعلاميين بشأن الأزمة التي شهدها برنامج «ملعب البلدوزر» المذاع عبر قناة «الشمس»، خلال الحلقة التي جمعت ربيع ياسين وأسامة حسن.

وقررت النقابة إيقاف مخرج ورئيس تحرير البرنامج، وتوجيه عقوبة الإنذار إلى مقدم البرنامج مجدي عبد الغني، إلى جانب منع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن لحين زوال أسباب المنع القانونية والمهنية.

وأوضحت النقابة أن قرار إيقاف رئيس التحرير والمخرج جاء بسبب الخطأ الفني المتعلق بعدم إعطاء الأمر للفني بغلق الصوت عن مصدر الهواء، فيما أشارت إلى أن مجدي عبد الغني طلب من الضيوف الهدوء، كما طلب الفاصل من المخرج لتهدئة الموقف.

وكانت الحلقة قد شهدت مشادة بين ربيع ياسين وأسامة حسن، على خلفية الحديث عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، قبل أن يقرر ربيع ياسين الانسحاب من الاستوديو على الهواء.