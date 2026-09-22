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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدلي القيعي: شطارة الإعلامي مش بقصف الجبهات.. دافع عن ناديك بالحجة والدليل

عدلي القيعي
عدلي القيعي
علا محمد

أكد إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي، خلال برنامج «ملك وكتابة» المذاع عبر قناة الأهلي، أهمية ضبط الخطاب الإعلامي الرياضي والابتعاد عن الإساءة والتراشق بين الأهلي والزمالك، وذلك في تعليقهما على العقوبات الأخيرة بحق الصحفي إسلام صادق وراديو الزمالك على الإنترنت.

وقال إبراهيم المنيسي إن عقوبة أخرى صدرت بحق الصحفي إسلام صادق، إلى جانب عقوبة خاصة براديو الزمالك على الإنترنت، مشيرًا إلى أن البعض يتعامل مع الأمر وكأن الأجواء تعود إلى عصر الصراعات بين الأهلي والزمالك.

وأضاف المنيسي أن «راديو الزمالك» من حقه الحديث عن نادي الزمالك ومدحه والدفاع عنه، باعتباره صوتًا إعلاميًا ناطقًا باسم الزمالك، لكنه أشار إلى أن المشكلة تتمثل في تحول الخطاب إلى صوت دائم ضد الأهلي.

وأوضح أن تناول أخبار النادي المنافس بصورة مستمرة قد يؤدي إلى إعادة أجواء التراشق بين الجماهير، مؤكدًا أن الأفضل أن ينشغل كل طرف بدعم ناديه والدفاع عنه دون الإساءة إلى المنافس.

من جانبه، أكد عدلي القيعي أن وجود رصد ومتابعة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع تكليف إدارة الشكاوى بمتابعة المحتوى، أمر إيجابي ويسهم في ضبط الأداء الإعلامي.

وقال القيعي: «يا ريت كل واحد ينشغل بأنه يطور ناديه، يشيد بناديه، يدافع عن ناديه، يخاطب جمهوره ويخاطب جماهيره بما يتفق مع الأكواد والروح الرياضية دون الإساءة للمنافس».

وأوضح أن هناك فارقًا بين الرد على من يسيء إلى النادي وتقديم المستندات والأدلة لتصحيح المعلومات، وبين المبادرة بالإساءة إلى المنافس، مشددًا على ضرورة أن يكون الرد دون تجاوز.

وأشار القيعي إلى أن كرة القدم تمثل متعة لملايين الجماهير، سواء في الملاعب أو خلف الشاشات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بعدم تحويلها إلى وسيلة للتراشق والكيد والإغاظة.

وشدد على أن نجاح الإعلامي المنتمي لناديه لا يجب أن يرتبط بما وصفه بـ«قصف الجبهات»، وإنما بالدفاع عن ناديه بالحجة والدليل والتوثيق، إلى جانب توضيح قرارات النادي بصورة موضوعية.

واختتم القيعي بالتأكيد على أن دور الإعلامي المنتمي لنادٍ هو توضيح القرارات التي تحتاج إلى تفسير، مشيرًا إلى أهمية أن يكون الإعلام مصدرًا للمعلومة والتوضيح، وألا تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى جهة توجه الخطاب الإعلامي.

إبراهيم المنيسي عدلي القيعي ملك وكتابة الأهلي الإعلامي الرياضي الزمالك

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