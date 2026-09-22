بعد هاتريك محمد صلاح مع طرابزون.. رسالة نارية من تييري هنري إلى ليفربول

لم تكن مواجهة طرابزون سبور أمام جالطة سراي مجرد مباراة جديدة في الدوري التركي، بعدما تحولت إلى ليلة استثنائية للنجم المصري محمد صلاح، الذي خطف الأضواء في أول قمة يخوضها بقميص فريقه الجديد، وقاد فريقه إلى انتصار كبير برباعية نظيفة.

وأجبر الأداء اللافت لصلاح أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري على التعليق، حيث أشاد بما قدمه قائد منتخب مصر، ودافع عنه في رسالة حملت إشادة واضحة بمسيرته وما قدمه خلال سنواته مع ليفربول.

ليلة استثنائية لصلاح في بابارا بارك

وحقق طرابزون سبور فوزًا عريضًا على غريمه جالطة سراي بنتيجة 4-0، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027، في مباراة أقيمت على ملعب «بابارا بارك».

وكان محمد صلاح، نجم المباراة الأول دون منافس، بعدما قدم أداءً استثنائيًا، سجل خلاله أول هاتريك له في الدوري التركي، إلى جانب صناعة الهدف الثاني لفريقه بتمريرة حاسمة.

وبذلك ساهم قائد منتخب مصر بشكل مباشر في تسجيل الأهداف الأربعة التي هزت شباك جالطة سراي، ليقود طرابزون سبور إلى واحدة من أكبر انتصاراته في الموسم.

تييري هنري يشيد بإنجاز محمد صلاح

ولم يمر تألق محمد صلاح مرور الكرام، حيث حرص تييري هنري، أسطورة الكرة الفرنسية والمحلل في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الإشادة بما قدمه اللاعب المصري.

وقال هنري، في تصريحات نقلتها صحيفة «صباح» التركية: «تخيل أن تسجل أول هاتريك لك في الدوري التركي ضد أحد أكبر أندية تركيا، جالطة سراي.. لابد من احترام اسمه وإنجازاته».

وأكدت تصريحات هنري حجم الإنجاز الذي حققه صلاح، خاصة أن الهاتريك جاء في مواجهة قمة وأمام أحد أبرز أندية الكرة التركية.

هنري يدافع عن صلاح ويرد على ليفربول

ولم يكتفِ هنري بالإشادة بالمستوى الفني الذي قدمه صلاح، بل تطرق إلى الفترة التي قضاها اللاعب المصري مع ليفربول، في رسالة حملت دفاعًا واضحًا عن نجم طرابزون سبور الحالي.

وقال هنري: «من الواضح أن محمد صلاح لم يكن أبداً سبب المشكلة في ليفربول، ربما كانت هناك بعض الخلافات بين إدارة النادي، لكن الأمر بالتأكيد لم يكن متعلقاً بملك مصر».

وجاءت تصريحات هنري في أعقاب البداية القوية لصلاح مع طرابزون سبور، ليؤكد النجم المصري أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق وحسم المباريات الكبرى، بعدما خطف الأنظار في أول قمة له بالدوري التركي.