صلاح يتصدر المشهد في تركيا.. 3 أهداف وأسيست يضعانه بالتشكيل المثالي للدوري

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع طرابزون سبور، بعدما حجز مكانًا في التشكيل المثالي للجولة السادسة من منافسات الدوري التركي الممتاز لموسم 2026-2027، عقب الأداء الاستثنائي الذي قدمه أمام جالاتا سراي.

محمد صلاح يزين التشكيل المثالي في الدوري التركي

وقدم صلاح واحدة من أبرز مبارياته منذ انتقاله إلى الدوري التركي، بعدما ساهم بصورة مباشرة في الفوز الكاسح الذي حققه طرابزون سبور على جالاتا سراي برباعية نظيفة.

ولم يكتفِ قائد منتخب مصر بالتسجيل، بل نجح في هز شباك جالاتا سراي ثلاث مرات، إلى جانب صناعة هدف آخر لزملائه، ليشارك بشكل مباشر في تسجيل الأهداف الأربعة لفريقه خلال المباراة.

هذا الأداء القوي منح محمد صلاح مكانًا في التشكيل المثالي للجولة السادسة، وفقًا للتقييمات الصادرة عن موقع «سوفا سكور»، ليؤكد حضوره ضمن أبرز لاعبي الجولة في المسابقة التركية.

وجاء التشكيل المثالي للجولة السادسة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ناثان أكي، باريام، أردا.

خط الوسط: محمد صلاح، جرينوود، كوتلو، عرفان كان، أوجوز أيدين.

خط الهجوم: فيدات موريكي، إلدور شومورودوف.

ويواصل صلاح بهذا الظهور فرض نفسه بقوة على منافسات الدوري التركي، بعدما لعب دورًا حاسمًا في الانتصار الكبير لطرابزون سبور على أحد أبرز منافسيه.