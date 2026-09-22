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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تييري هنري يشيد بـ محمد صلاح: لم يكن سببا في مشاكل ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أشاد تييري هنري، أسطورة  كرة القدم الفرنسية السابق ومحلل الدوري الإنجليزي، بالنجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور، عقب تألقه وتسجيله هاتريك أمام جالطة سراي، ضمن منافسات الدوري التركي موسم 2026/2027. أخباركرة القدم

وواجه فريق طرابزون نظيره جالطة سراي، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

واستضاف ملعب "بابارا بارك" مباراة طرابزون وجالطة سراي، والتي شهدت تألقًا لافتًا من قائد منتخب مصر.

وتمكن طرابزون من تحقيق مفاجأة بالفوز على جالطة سراي برباعية دون رد، في ليلة شهدت تألق محمد صلاح.

واستطاع الملك المصري تسجيل هاتريك خلال المباراة، كما صنع الهدف الثاني لفريقه، ليصبح مساهمًا في تسجيل جميع أهداف طرابزون خلال اللقاء.

وقال هنري، في تصريحات نقلتها صحيفة "صباح" التركية: "تخيل أن تسجل أول هاتريك لك في الدوري التركي ضد أحد أكبر أندية تركيا، جالطة سراي، لا بد من احترام اسمه وإنجازاته".

واختتم: "من الواضح أن محمد صلاح لم يكن أبدًا سبب المشكلة في ليفربول، ربما كانت هناك بعض الخلافات بين إدارة النادي، لكن الأمر بالتأكيد لم يكن متعلقًا بملك مصر".

تييري هنري هنري محمد صلاح صلاح ليفربول

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