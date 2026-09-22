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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. باتريس كارتيرون مدربا للظفرة الإماراتي

كارتيرون
كارتيرون
إسراء أشرف

حصل الفرنسي باتريس كارتيرون ، على مهمة جديدة في الملاعب العربية، بعدما أعلن نادي الظفرة الإماراتي توليه مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، ليبدأ المدرب الفرنسي تجربة جديدة في المنطقة.

وجاء تعيين كارتيرون، بعد ساعات قليلة من إعلان الظفرة رحيل الكرواتي ألين هوفارت عن منصبه، وإنهاء مهمة الجهاز الفني السابق، ليقرر النادي سريعًا الاستعانة بالمدرب الفرنسي وجهازه المعاون.

باتريس كارتيرون يعود للتدريب من بوابة الظفرة الإماراتي

ورحب الظفرة بمدربه الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، متمنيًا له ولجهازه المعاون التوفيق في قيادة الفريق وتحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويمتلك كارتيرون معرفة كبيرة بأجواء الكرة العربية، بعدما خاض العديد من التجارب مع أندية بارزة في المنطقة، كان أبرزها الزمالك والأهلي في مصر، والرجاء المغربي، إلى جانب النصر والتعاون والاتفاق في السعودية، وأم صلال القطري.

ويملك المدرب الفرنسي سجلًا حافلًا بالألقاب، حيث قاد مازيمبي الكونغولي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا عام 2015، كما حقق معه لقب الدوري الكونغولي مرتين وكأس السوبر.

وفي مصر، نجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بالدوري المصري موسم 2020-2021، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي، كما سبق له خوض تجربة مع الأهلي.

وكانت له أيضًا محطة ناجحة مع الرجاء المغربي، قاده خلالها للفوز بكأس السوبر الأفريقي عام 2019، بينما توج مع أم صلال بكأس نجوم قطر موسم 2023-2024.

أما على مستوى المنتخبات، فقد تولى كارتيرون تدريب منتخب مالي، وقاده إلى احتلال المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا.

وتعد تجربة الظفرة محطة جديدة في مسيرة المدرب الفرنسي، الذي يسعى لاستثمار خبراته المتراكمة في الكرة العربية والأفريقية من أجل قيادة الفريق الإماراتي نحو تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

باتريس كارتيرون كارتيرون الظفرة الظفرة الإماراتي الدوري الإماراتي

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