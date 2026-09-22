الحصري: الزراعة أمام اختبار صعب.. والابتكار هو الحل

أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن معرض صحارى الزراعي الدولي أصبح علامة مهمة على خريطة الزراعة في مصر والمنطقة، ومنصة تجمع مختلف أطراف القطاع الزراعي من مسؤولين وخبراء ومستثمرين وشركات ومؤسسات بحثية.

وقال الحصري، خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ38 من معرض صحارى الزراعي الدولي، إن شعار الدورة الحالية «حصاد الابتكار نحو غدٍ أفضل» لا يمثل مجرد شعار للمعرض، وإنما يحمل رسالة واضحة بشأن مستقبل الزراعة، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية والزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء.

وأوضح أن الابتكار والتكنولوجيا أصبحا ضرورة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي، ولم يعودا رفاهية، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الزراعية لا تتوقف فقط على المشروعات والاستثمارات، وإنما تتطلب أيضًا تطوير التشريعات والسياسات الزراعية والمائية بما يواكب التطورات التكنولوجية، ويدعم الاستثمار، ويشجع المزارع المصري، ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف الحصري أن المؤسسة التشريعية تحرص على أن يكون صوت المزارع والمستثمر والعاملين في القطاع الزراعي حاضرًا، والعمل على تحويل احتياجات القطاع إلى تشريعات وسياسات تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي أن الأمن الغذائي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الدولة والقطاع الخاص والمزارعين والباحثين والشركات والمؤسسات العلمية.

وأشار إلى أن معرض صحارى يمثل نموذجًا لهذا التكامل، كونه يجمع في مكان واحد بين العلم والتكنولوجيا والاستثمار والخبرات المختلفة المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يتيح تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الحلول والتقنيات التي يمكن أن تدعم مستقبل الزراعة.

زيادة الصادرات الزراعية والتوسع في التصنيع

ولفت الحصري، إلى أهمية مواصلة العمل على توسيع قاعدة الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة لتنمية الصادرات الزراعية.

وقال إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد نموًا سنويًا، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات ترتفع بنحو 20% تقريبًا كل عام، وهو ما يمثل توجهًا إيجابيًا يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوسع في عمليات التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية قبل تصديرها.

«مستقبل الزراعة لمن يزرع أذكى»

وشدد الحصري ، على أن مستقبل الزراعة لن يكون لمن يزرع أكثر فقط، وإنما لمن «يزرع أذكى»، ويستخدم المياه بكفاءة أكبر، ويحقق إنتاجية أعلى، ويضيف قيمة أكبر إلى منتجه.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض الزراعية ووحدة المياه يمثل أحد أهم التحديات أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاجية من الموارد المتاحة يمكن أن تسهم بصورة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل جزء من العجز في الميزان التجاري.

الإشادة بجهود وزارة الري

وأشاد الحصري بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري، بقيادة الدكتور هاني سويلم، في مجال الاستخدام الأمثل للموارد المائية، مؤكدًا أن الحفاظ على كل نقطة مياه وتعظيم العائد منها يمثل تحديًا رئيسيًا أمام الدولة المصرية.

وأكد أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالزراعة والري، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من الأرض والمياه، ويدعم قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

دعم التشريعات والاستثمار الزراعي

وأكد الحصري أن دعم قطاعي الزراعة والري سيظل أولوية من موقعه البرلماني، من خلال التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الزراعي، والعمل على كل ما من شأنه دعم الزراعة والثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الزراعي.