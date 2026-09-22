قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريمة يهاجم فتوى الهلالي: لا خلاف فقهي في تحريم الذهب على الرجال
إيران لإدارة ترامب: وفدنا قي نيويورك مستعد للمفاوضات بصلاحيات كاملة
الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وتحذر من استمرار ارتفاع نسب الرطوبة
الدولار يعاود التراجع ويخسر 60 قرشا من قيمته أمام الجنيه الآن
تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل
اليونان تدعو لتخصيص موارد من موازنة الاتحاد الأوروبي لتمويل ملف الهجرة
55 شهرا خلف القضبان.. إدانة إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير منزل جالانت
بعد الإساءة لـ طفلة.. التضامن تنهي خدمة مشرفة حضانة السادات وتوقف المديرة شهرا
مسئول إيراني: نقلنا إلى واشنطن مقترحنا بشأن مضيق هرمز
في أروقة الأمم المتحدة.. إطلاق دعوة دولية للرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته
نادية رشاد تتحدث لـ صدي البلد بعد قرارها إعتزالها الفنl خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحصري: الزراعة أمام اختبار صعب.. والابتكار هو الحل

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري
شيماء مجدي

أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن معرض صحارى الزراعي الدولي أصبح علامة مهمة على خريطة الزراعة في مصر والمنطقة، ومنصة تجمع مختلف أطراف القطاع الزراعي من مسؤولين وخبراء ومستثمرين وشركات ومؤسسات بحثية.

وقال الحصري، خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ38 من معرض صحارى الزراعي الدولي، إن شعار الدورة الحالية «حصاد الابتكار نحو غدٍ أفضل» لا يمثل مجرد شعار للمعرض، وإنما يحمل رسالة واضحة بشأن مستقبل الزراعة، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية والزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء.

وأوضح أن الابتكار والتكنولوجيا أصبحا ضرورة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي، ولم يعودا رفاهية، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الزراعية لا تتوقف فقط على المشروعات والاستثمارات، وإنما تتطلب أيضًا تطوير التشريعات والسياسات الزراعية والمائية بما يواكب التطورات التكنولوجية، ويدعم الاستثمار، ويشجع المزارع المصري، ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف الحصري أن المؤسسة التشريعية تحرص على أن يكون صوت المزارع والمستثمر والعاملين في القطاع الزراعي حاضرًا، والعمل على تحويل احتياجات القطاع إلى تشريعات وسياسات تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي أن الأمن الغذائي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الدولة والقطاع الخاص والمزارعين والباحثين والشركات والمؤسسات العلمية.

وأشار إلى أن معرض صحارى يمثل نموذجًا لهذا التكامل، كونه يجمع في مكان واحد بين العلم والتكنولوجيا والاستثمار والخبرات المختلفة المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يتيح تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الحلول والتقنيات التي يمكن أن تدعم مستقبل الزراعة.

زيادة الصادرات الزراعية والتوسع في التصنيع

ولفت الحصري، إلى أهمية مواصلة العمل على توسيع قاعدة الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة لتنمية الصادرات الزراعية.

وقال إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد نموًا سنويًا، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات ترتفع بنحو 20% تقريبًا كل عام، وهو ما يمثل توجهًا إيجابيًا يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوسع في عمليات التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية قبل تصديرها.

«مستقبل الزراعة لمن يزرع أذكى»

وشدد الحصري ، على أن مستقبل الزراعة لن يكون لمن يزرع أكثر فقط، وإنما لمن «يزرع أذكى»، ويستخدم المياه بكفاءة أكبر، ويحقق إنتاجية أعلى، ويضيف قيمة أكبر إلى منتجه.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض الزراعية ووحدة المياه يمثل أحد أهم التحديات أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاجية من الموارد المتاحة يمكن أن تسهم بصورة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل جزء من العجز في الميزان التجاري.

الإشادة بجهود وزارة الري

وأشاد الحصري بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري، بقيادة الدكتور هاني سويلم، في مجال الاستخدام الأمثل للموارد المائية، مؤكدًا أن الحفاظ على كل نقطة مياه وتعظيم العائد منها يمثل تحديًا رئيسيًا أمام الدولة المصرية.

وأكد أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالزراعة والري، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من الأرض والمياه، ويدعم قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

دعم التشريعات والاستثمار الزراعي

وأكد الحصري أن دعم قطاعي الزراعة والري سيظل أولوية من موقعه البرلماني، من خلال التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الزراعي، والعمل على كل ما من شأنه دعم الزراعة والثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الزراعي.

الحصري الزراعة القطاع الزراعي الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

ترشيحاتنا

منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية

استعدادا لموريشيوس.. منتخب الشاطئية يختتم معسكر الإسكندرية بمران قوي

تيباس

تيباس يحسم الجدل التحكيمي في ديربي مدريد: ريال لم يخسر بسبب اللقطات

منتخب السعودية

مدرب السعودية: هدفنا تحقيق كأس الخليج.. وتطوير الدوري لا يعني قوة المنتخب

بالصور

حقيقة تصريحات درة.. ماذا قالت مع لميس الحديدي؟ 7 أسئلة بتوجع أي ست

درة
درة
درة

بعد اعتذاره لها.. 20 صورة جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
بعد اعتذاره لها.. صور جمعت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟
السعال المستمر أكثر من 8 أسابيع.. متى لا يكون مجرد برد؟

بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل

بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل
بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل
بعد حديثها عن الأمومة.. شاهد إطلالات درة التي أثارت الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد