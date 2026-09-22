10 أفلام تتنافس في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة

تشهد الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي عرض مجموعة من الأعمال المتميزة التي تتنافس في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

وهى كالتالي



الدب المزعج

NUISANCEBEAR

جابر ييلا أوسيو فاندن، جاك وايزمان | الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة | 2026 | الإنكتيتوتية، الإنجليزية | 89 د

بينما يتقاطع طريق هجرة أثري مع الحياة المعاصرة، يجبر دب قطبي على التحرك وسط عالم البشر من السياح والصيادين وضباط الحياة البرية. عندما يتم وصم حيوان مفترس مقدس بأنه مصدر إزعاج، يصبح غير واضح من ينتمي إلى تلك المساحة المشتركة. شهد هذا الوثائقي القوي عرضه الأول في مهرجان صندانس. حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم.

دمية العجل

THE CALFDOLL

أنكور هودا | الهند | 2026 | الهاريانفية، الهندية | 91 د

في قرية تختنق بالضباب الدخاني، يلجأ أستاذ متقاعد إلى طقس مجرم، خالقا دمية على هيئة عجل من جلد صغير ميت عند الولادة، لمقاومة التوسع الحضري الذي يمحو عالمه الريفي. عرض الفيلم الهجين نوعيا لأول مرة في مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية حيث لاقت بصريات لمصور أنيش ساراي الفنية احتفاءً كبيًرا.حلم صيف آخر

DREAM OF ANOTHER SUMMER

إير ين بارتولومي | إسبانيا، لبنان | 2026 | الإنجليزية، العربية، الإسبانية، الكتالونية | 70 د

تعود امرأة إسبانية لبيروت بعد انفجار المرفأ عام 2020، تتجول في مدينة يلفها الخراب، والذاكرة ومحاولات البقاء. يمزج الوثائقي الحالم الرسائل الصوتية الحميمة، والصور الأخاذة والمصادفات التي تستكشف كيف تتشرب الاماكن بتاريخها، وكيف يعيد التدمير تشكيل المدن والبشر. عرض الفيلم أول مرة في مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية.

طبيب أمريكي

AMERICAN DOCTOR

بوه سي تينج | الولايات المتحدة، ماليز يا، قطر، الدنمارك، فلسطين |2026 | الإنجليز ية، العربية، العبر ية | 93 د

يدخل ثلاثة أطباء أمريكيين، من خلفيات مختلفة، إلى غزة لإنقاذ الأرواح، ليجدوا أنفسهم يخاطرون بكل شيء لكشف الحقيقة. الفيلم من إخراج بوه سي تينج منتجة الفيلم المرشح للأوسكار "سانت لويس سوبرمان." عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس ثم في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي حيث حاز على جائزة منظمة العفو الدولية بجانب جائزة "بيتر وينتونيك" للجمهور.



عودة كابتن كابونجا

THE RETURN OF CAPTAIN KABONGA

أمير الشناوي | مصر | 2026 | العربية | 115 د

تقع أحداث هذا الوثائقي المستقل على خلفية أزمة مصر الاقتصادية، ويتبع مجموعة من المصارعين الهواة من الإسماعيلية ومدربهم المخضرم، حيث يسعون يسعون لتحقيق حلم جريء لمحاكاة عروض مسابقات المصارعة الحرة. حاز المشروع المنتظر على اهتمام مكثف من أفراد الصناعة، وحصل على دعم من مؤسسة آفاق ومنصة سيني جونة.

عرض عالمي أول



مار يينكا

MARIINKA

بيتر-يان دي بو | بلجيكا، هولندا، ألمانيا، السويد | 2026 | الأوكرانية،الإنجليزية، الروسية | 94 د

مصور باستخدام فيلم خام 16 مللي، يتبع ماريينكا خمسة شباب أوكرانيين، تتشظى حيواتهم نتاج الصراعات السياسية، مما يقودهم لخيارات مأساوية مثل قتال أخوين يتيمين لصالح طرفين متحاربين. صور الفيلم على مدار عشرة أعوام ويقدم تجربة شعرية لقوة التحمل الإنساني، وافتتح مهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية حيث حاز على جائزة الجمهور.

مفيش راجل بيعيط

BIG BOYS DON'T CRY

محمـد مصطفى | مصر، ألمانيا، السعودية، قطر | 2026 | العربية | 76 د

تدلف الكاميرا داخل العالم مفرط الذكورة للاعبي كمال الأجسام وحراس الملاهي الليلية في القاهرة. أجساد منحوتة تستعرض القوة والسيطرة، بينما تخفي هشاشتها تحت دروع بُنيت بعناية. وبينما يعيد عربي وأقرانه تمثيل هوياتهم الذكورية وبنائها، تتوقف العدسة طويلًا عند الشقوق التي تظهر في أدائهم. وفي مواجهة طقوس الرجولة التي يمارسونها، يواجه المخرج شكوكه في نفسه كمخرج، وهشاشته كرجل.

عرض عالمي أول



المواطن أسامة

CITIZEN OSAMA

أحمد حسونة | فلسطين، فرنسا | 2026 | العربية | 69 د

في خضم الإبادة القائمة في غزة، يخاطر مصور بكل شيء لتوثيق قصص لا تنتهي من الخسارة والبقاء. على مدار اثني عشر شهرا، يكشف ذلك الفيلم القوي والحميمي عن الثمن الإنساني المدفوع في الحروب الاستعمارية من خلال أعين الرافضين لغض البصر عنها. عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان فينيسيا .2026





من قتل أليكس عودة؟

WHO KILLED ALEX ODEH?

ويليام لافي يومانز، جيسون أوسدير | الولايات المتحدة | 2026 |الإنجليز ية، العبر ية، العربية | 84 د

بعد أربعة عقود من تفجير تسبب في مقتل القائد المجتمعي الفلسطيني الأمريكي أليكس عودة، يعيد صحفي فتح القضية القديمة، كاشفا عن سجلات وقوى خلف اغتيال سياسي لم يُعرف فاعله بعد. عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم للامتياز الصحافي وجائزة المنتجين للأفلام غير الروائية.

همسات في مايو

WHISPERS IN MAY

دونجنان تشين | هونج كونج، هولندا، كور يا الجنوبية، السويد | 2026 |الصينية | 95 د

في جبال لانجشان الصينية البعيدة، تسعى تشيهو ذات الأربعة عشر عامًا مع أصدقائها لشراء تنورة من أجل طقس النضوج. تتحول تلك المهمة إلى عالم طفولة مجمد في الزمن. شهد هذا الوثائقي الشاعري الهجين عرضه الأول في مهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية حيث فاز بالجائزة الكبرى ولاقى احتفاءً نقدي عالمي.