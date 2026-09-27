احرص عليها .. 3 أطعمة تحمي القلب

العديد من الأطعمة المفيدة للقلب مفيدة أيضاً للأمعاء، ما هي القواسم المشتركة؟ الألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة، تساعد الألياف الجسم على التخلص من الكوليسترول، وتعزز الهضم الصحي، ويمكن أن تكون غذاءً للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

أطعمة مفيده لصحة القلب

- التفاح

"يُعدّ التفاح خيارًا ممتازًا لصحة القلب والجهاز الهضمي على حدّ سواء، ويعود ذلك إلى احتوائه على الألياف، وهي عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومستويات الكوليسترول في الدم"، ويحتوي التفاح تحديدًا على نوع من الألياف القابلة للذوبان يُسمى البكتين، والذي يعمل كمادة حيوية في الأمعاء، مما يُساعد على نمو البكتيريا النافعة فيها. إضافةً إلى ذلك، يُمكن للبكتين أن يُساهم في خفض مستوى الكوليسترول.

تأكد فقط من تناول قشرة التفاح، لأن معظم البكتين موجود فيها

- الشمندر

غالباً ما تكون الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية غنية بالعناصر الغذائية، ويُعدّ الشمندر مثالاً رائعاً على ذلك: "يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات الغذائية، التي يحوّلها الجسم إلى أكسيد النيتريك لتحسين تدفق الدم والدورة الدموية. كما يحتوي الشمندر المخمّر (أو المخلّل) على البروبيوتيك المفيدة التي تغذي الأمعاء" .

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل كوب من الشمندر على 3 غرامات من الألياف أو 11% من القيمة اليومية

- التوت

“التوت غني بمضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم”

كما ثبت أن البوليفينولات تقلل الالتهاب في الأمعاء بل وتساعد في الحماية من سرطان القولون

يمكن للدهون الصحية أيضًا أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار (المعروف باسم "الضار")، إلى جانب مضادات الأكسدة، مما يقلل الالتهاب في أمعائك، ويحمي قلبك من التلف التأكسدي

في حين أن العديد من الأطعمة قد تفي بالغرض، إلا أن أخصائيي التغذية المسجلين يسلطون الضوء على هذه الأطعمة الثمانية الرئيسية باعتبارها رائعة لأمعائك وكذلك لقلبك