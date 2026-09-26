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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كريب الشوكولاتة

كريب الشوكولاتة
كريب الشوكولاتة
نهى هجرس

يعد كريب الشوكولاتة من الحلويات المميزة والمفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كريب الشوكولاتة بخطوات بسيطة.

مقادير كريب الشوكولاتة 

120 ملي لبن

1 بيضة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة زبدة مذابة

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

¼ ملعقة صغيرة ملح

45 جرام دقيق لجميع الأغراض

ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

للتقديم :

كريمة مخفوقة

موز

صوص شوكولاتة

طريقة تحضير كريب الشوكولاتة

في وعاء ضعي الحليب والبيضة والسكر والزبدة المذابة والفانيليا والملح

اخفقي بقوة حتى تمتزج المكونات معا ثم انخلي الدقيق والكاكاو فوق الخليط

واخفقي مرة أخرى حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا.

اتركي الخليط يرتاح لمدة 15 دقيقة على الأقل، أو طوال الليل في الثلاجة.

(إذا تم تبريده طوال الليل، امزجه في الخلاط قبل التبريد ليتجانس تمامًا).

لتسوية الكريب، سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

ضعي قطعة صغيرة من الزبدة في المقلاة ووزعيها جيدًا 

صب مقدار أقل من ¼ كوب (حوالي 3 ملاعق طعام) من الخليط في منتصف المقلاة ودوّرها بسرعة لتغطي القاع بالكامل، اطهها دون تحريك حتى تجف الحواف، لمدة 60 إلى 90 ثانية. 

حركي المقلاة للتأكد من أن الكريب غير ملتصق

ثم استخدم ملعقة رفيعة لقلبها، اطهيها لمدة 30 إلى 60 ثانية أخرى حتى تنضج الجهة الثانية

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