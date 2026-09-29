طارق فهمي: اجتماع الرئيس السيسي تناول تحديات إقليمية واقتصادية تستدعي تطوير أدوات الدولة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان مهمًا، موضحًا أن الرئيس تناول خلال الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من موارد الدولة وتعظيم قدراتها في مواجهة المتغيرات الراهنة.

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن مصر تأثرت بتداعيات عدد من الأزمات الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات المتلاحقة في قطاع غزة، وصولًا إلى تداعيات المواجهة الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات انعكست على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ومن بينها مصر.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن التوترات في منطقة البحر الأحمر أثرت بصورة مباشرة على حركة الملاحة وقناة السويس، مؤكدًا أن مصر تخسر نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس نتيجة تداعيات التهديدات الأمنية في المنطقة.

وأشار فهمي إلى وجود توجيهات للحكومة بضرورة تطوير أدوات التعامل مع المتغيرات والأزمات، والعمل وفق استراتيجية واضحة تضمن الاستجابة للتحديات المختلفة، مؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تستند بصورة أساسية إلى قوة مؤسساتها وقدرتها على إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

مواجهة التداعيات المتلاحقة

وشدد على أهمية استمرار العمل على تعظيم موارد الدولة والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع تطوير السياسات والأدوات التي تمكن مؤسسات الدولة من مواجهة التداعيات المتلاحقة للأزمات الإقليمية والدولية.