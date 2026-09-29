قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة وقادة القوات المسلحة والشرطة
الجيش الإيراني يعلن مكافأة 10 مليارات تومان للنساء مقابل أسر جنود أمريكيين
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا
أحمد موسى: قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لدعمهم مشتريات عسكرية لإيران
حمزة عبد الكريم يحتفل بأول أهدافه مع منتخب مصر بعد خماسية جنوب السودان
صحيفة كتالونية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد هدفه الأول مع منتخب مصر
البيت الأبيض يحث الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من مخزونات الديزل لخفض الأسعار
بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين
العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى إيران بعد استثناء من العقوبات الأمريكية
الرئيس السيسي يشدد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها
الحكومة: الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: اجتماع الرئيس السيسي تناول تحديات إقليمية واقتصادية تستدعي تطوير أدوات الدولة

الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية
محمود محسن

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان مهمًا، موضحًا أن الرئيس تناول خلال الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من موارد الدولة وتعظيم قدراتها في مواجهة المتغيرات الراهنة.

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن مصر تأثرت بتداعيات عدد من الأزمات الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات المتلاحقة في قطاع غزة، وصولًا إلى تداعيات المواجهة الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات انعكست على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ومن بينها مصر.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن التوترات في منطقة البحر الأحمر أثرت بصورة مباشرة على حركة الملاحة وقناة السويس، مؤكدًا أن مصر تخسر نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس نتيجة تداعيات التهديدات الأمنية في المنطقة.

وأشار فهمي إلى وجود توجيهات للحكومة بضرورة تطوير أدوات التعامل مع المتغيرات والأزمات، والعمل وفق استراتيجية واضحة تضمن الاستجابة للتحديات المختلفة، مؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تستند بصورة أساسية إلى قوة مؤسساتها وقدرتها على إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

 مواجهة التداعيات المتلاحقة

وشدد على أهمية استمرار العمل على تعظيم موارد الدولة والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع تطوير السياسات والأدوات التي تمكن مؤسسات الدولة من مواجهة التداعيات المتلاحقة للأزمات الإقليمية والدولية.

طارق فهمي موارد الدولة الأزمات قطاع غزة الأوضاع الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

ترشيحاتنا

سيارات

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

الكحة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد