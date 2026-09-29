لأول مرة.. استخراج حصوات كلى بتقنية الـ Mini-PCNL في محافظة دمياط

نجح فريق قسم المسالك البولية بمستشفى دمياط العام في إجراء أول حالة منظار كلى دقيق عبر الجلد بتقنية الـ Mini-PCNL مع خاصية الشفط المعزز لعلاج حصوات الكلى بمحافظة دمياط، وذلك بنجاح وفي زمن قياسي.

وجاء الإجراء بقيادة الدكتور يوسف أبوالعزم ، استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى، حيث تم تفتيت حصوات الكلى باستخدام تقنية الليزر واستخراجها من خلال مسار دقيق عبر الجلد.

علاج حصوات الكلى

وتُعد تقنية Mini-PCNL من التقنيات الحديثة والمتقدمة في علاج حصوات الكلى، حيث تعتمد على إنشاء مسار دخول صغير إلى الكلية عبر الجلد لا يتجاوز 1 سم، بما يسمح بالتعامل مع الحصوات واستخراجها بكفاءة في الحالات المناسبة، مع تقليل حجم الجرح والألم بعد العملية، وخفض احتمالية حدوث النزيف، وتقليل فترة التعافي.

كما تتيح التقنية، في الحالات المناسبة، إمكانية الاستغناء عن وضع أي توصيلات أو درنقة بعد الإجراء، مع إمكانية خروج المريض من المستشفى بعد فترة قصيرة وممارسة حياته بصورة طبيعية وفقًا لتقييم الفريق الطبي وحالته الصحية.

وتتميز خاصية الشفط المعزز بالمساعدة على تحسين الرؤية أثناء الإجراء، وسرعة التخلص من بقايا الحصوات والسوائل، والمساهمة في الحفاظ على ضغط منخفض داخل الجهاز الجامع للكلية، بما يدعم كفاءة وأمان الإجراء في الحالات المناسبة.

ويُمثل إدخال تقنية Mini-PCNL بمستشفى دمياط العام إضافة نوعية إلى خدمات جراحة ومناظير المسالك البولية وعلاج حصوات الجهاز البولي، كما يسهم في توسيع نطاق الخدمات التخصصية التي يمكن تقديمها للمرضى داخل المستشفى، وفقًا للمعايير والممارسات الطبية الحديثة.

فريق العمل المشارك في إجراء الحالة

تم إجراء الحالة من خلال تعاون وتكامل بين مختلف الفرق الطبية والفنية بالمستشفى.