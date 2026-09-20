طارق فهمي: الحديث عن «إسرائيل الكبرى» يواجه قيودًا.. والتوسع الإسرائيلي في المنطقة مؤقت

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التطورات الإقليمية الحالية تشهد تحولات متسارعة، مشيرًا إلى وجود توسع إسرائيلي في عدد من المناطق، بالتزامن مع استمرار الأزمات التي تشهدها المنطقة.

إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط

وأوضح فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحديث عن إقامة ما يُعرف بـ«إسرائيل الكبرى» يواجه تحديات وقيودًا تحول دون تنفيذه، معتبرًا أن إسرائيل لا تمتلك، وفق تقديره، القدرات التي تمكنها من إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بمفردها.

التوغل الإسرائيلي في سوريا ولبنان

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التوغل الإسرائيلي في سوريا ولبنان وقطاع غزة يجب التعامل معه في إطار التطورات الحالية، معتبرًا أنه تحرك مؤقت وليس بالضرورة مؤشرًا على قدرة إسرائيل على التمدد بلا قيود في المنطقة.

وأكد فهمي أن وجود مصر يمثل عاملًا مهمًا في معادلات المنطقة، مختتمًا حديثه بالقول: «قدم مصر في تل أبيب».