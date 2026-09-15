طارق فهمي: الشراكة المصرية السعودية صمام أمان للاستقرار العربي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار العربي، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الإقليمية.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن العلاقات بين القاهرة والرياض تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني، مؤكدًا أن الزيارات المتبادلة تعكس حرص مصر على دعم أمن الخليج باعتباره جزءًا من أمنها القومي.

إضعاف العمل العربي المشترك

وأشار فهمي ، إلى أن التنسيق المصري السعودي يسهم في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار وإضعاف العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن القاهرة ترجمت مواقفها الداعمة لأمن الخليج إلى تحركات عملية على أرض الواقع.