أستاذ علوم سياسية: مشاركة مصر في «بريكس» تعزز دوائر الدبلوماسية الخارجية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مشاركة مصر في تجمع «بريكس» تكتسب أهمية كبيرة، باعتبارها أحد الأطراف الرئيسية في التجمع، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية حرصت على طرح رؤى وأفكار تتعلق بعدد من الملفات ذات الأولوية لدول البريكس.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة "الحياة"، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة ركزت على موضوعات جديدة في إطار التعاون بين أعضاء التجمع، من بينها مجالات التنمية، والابتكار، ونقل المعرفة، والتحولات التكنولوجية، وتعزيز دور الشباب، إلى جانب قضايا الطاقة والغذاء والبيئة وتغير المناخ.

وأضاف أن دول البريكس تولي هذه الملفات قدرًا كبيرًا من الأهمية، خاصة مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحًا أن مصر تخوض هذه المرحلة في إطار علاقاتها الإقليمية والدولية، وتسعى إلى بناء دوائر جديدة للدبلوماسية الخارجية المصرية من خلال الانفتاح على التحالفات والتجمعات العالمية المؤثرة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن أهمية المشاركة المصرية تتزايد في ظل وجود أطراف رئيسية في المنظومة الدولية ضمن التجمع، وفي مقدمتها روسيا والصين والهند، إلى جانب قوى صاعدة بقوة، موضحًا أن القمة تركز على عدد من الموضوعات التي تمثل قواسم مشتركة بين الدول المشاركة.