أمير عزمي مجاهد: أرفض تعيين مدير رياضي جديد للزمالك.. ولا يوجد أدوات متاحة يعمل بها الزناتي

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، أن فكرة تعيين مدير رياضي جديد لنادي الزمالك غير موفقة في الوقت الحالي.

وقال مجاهد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: من وضع النادي في هذه الحالة لابد من محاسبته ومحاسبة جميع الأشخاص الذين تسببوا في جلب صفقات لم تقدم شيئا وتحصل على أموال من الزمالك وهي في البيت ولابد من تدخل وزارة الرياضة.

وأضاف: أنا ضد التعاقد مع مدير رياضي لنادي الزمالك بسبب الأزمات المتواجدة في الزمالك حاليا، مجلس الزمالك يريد أن يتعاقد مع مدير رياضي علشان يريح دماغه ولكن أين الأدوات التي سيعمل بها المدير الرياضي وأين الأموال وأين الصفقات التي سيعمل بها حسام الزناتي.

وتابع: وارد أن يحصل الزمالك على الدوري مرة أخرى ولكن هذا غير المنطق والاستثناء لن يكون قاعدة ولكن أرفع القبعة لجمهور الزمالك على الدعم والمساندة.