قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنة صلاة العصر كم ركعة؟ دار الإفتاء تكشف حقيقة مواظبة النبي عليها
الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد بين باكستان وأفغانستان
موسكو تشن أكبر هجوم ضد شبكات الكهرباء في أوكرانيا.. وتدمر جسرا رئيسيا في كييف
رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالشيخ زايد | تفاصيل
الأعلى للإعلام: لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء
أهم معارك حرب الاستنزاف.. ملاحم الجيش المصري التي مهدت لنصر أكتوبر
في مُداهمات أمنية.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة .. صور
ترامب: ننفق على حرب إيران أقل مما نكسبه من نفط فنزويلا في شهر
مديحة حمدي: حجابي بيعمل أزمة للمخرجين أثناء تصوير مشاهد معينة
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان
النائب العام يبحث سُبل التعاون مع نظيريه الإماراتي والسويسري خلال مؤتمر الأمم المتحدة
زمايلك مش هينسوك أبدا.. طلاب مدرسة إعدادية ينعون زميلهم في الطابور برسائل مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قدموا استقالتكم أفضل".. أمير عزمي يفتح النار على مجلس الزمالك

أمير عزمي
أمير عزمي
عمرو مصطفى

انتقد امير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب ملف رحيل أحمد فتوح بعد تلقيه عرضا ليبيا.

 

أمير عزمي يهاجم مجلس لبيب 

وقال أمير عزمي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: فريق الكرة هو التورتة بتاعت نادي الزمالك ولابد من تدعيمه، وما حصل الموسم الماضي لن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف: وبعض أعضاء الزمالك بدأوا في التفكير في إصلاح بعض الخدمات لأعضاء النادي بسبب رغبتهم في خوض الانتخابات المقبلة.

وتابع: فتوح يمتلك إمكانيات رائعة ولكن انتقاله للدوري الليبي  لا يليق به وفتوح يليق بالتواجد في دوريات أوروبية مع كامل احترامي للدوري الليبي.

وواصل: والزمالك لحد امتى هيوافق على بيع عناصره الأساسية ، وعلى مجلس الزمالك أن يجد حلولا لتجديد عقد محمد فتوح، ولو معندكش القدرة ومش على قدر المسؤولية قدم استقالتك، هناك العديد من الحلول التي طرحها مجلس الزمالك عند الانتخابات ولكن حاليا أين هذه الحلول وأين الأفكار.

أمير عزمي الزمالك حسين لبيب أخبار الزمالك أحمد فتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

الطيار العماني المتهم بخطف طائرة فلاي دبي

صور الطيار العُماني المتهم بمهاجمة قائد «فلاي دبي».. تفاصيل 30 ثانية قلبت الرحلة إلى كارثة

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

ترشيحاتنا

المتهمين

بينصب على المواطنين.. القبض على أدمن صفحة بيع القطع الأثرية

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة سرقة زجاجات زيت من سيارة بالإسماعيلية

السيدة

مات غريق.. تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات مالية بالدقهلية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد