قدموا استقالتكم أفضل".. أمير عزمي يفتح النار على مجلس الزمالك

انتقد امير عزمي مجاهد نجم الكرة المصرية السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب ملف رحيل أحمد فتوح بعد تلقيه عرضا ليبيا.

أمير عزمي يهاجم مجلس لبيب

وقال أمير عزمي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: فريق الكرة هو التورتة بتاعت نادي الزمالك ولابد من تدعيمه، وما حصل الموسم الماضي لن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف: وبعض أعضاء الزمالك بدأوا في التفكير في إصلاح بعض الخدمات لأعضاء النادي بسبب رغبتهم في خوض الانتخابات المقبلة.

وتابع: فتوح يمتلك إمكانيات رائعة ولكن انتقاله للدوري الليبي لا يليق به وفتوح يليق بالتواجد في دوريات أوروبية مع كامل احترامي للدوري الليبي.

وواصل: والزمالك لحد امتى هيوافق على بيع عناصره الأساسية ، وعلى مجلس الزمالك أن يجد حلولا لتجديد عقد محمد فتوح، ولو معندكش القدرة ومش على قدر المسؤولية قدم استقالتك، هناك العديد من الحلول التي طرحها مجلس الزمالك عند الانتخابات ولكن حاليا أين هذه الحلول وأين الأفكار.