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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد سعودي في وزارة الزراعة.. تعاون مصري لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الآفات

وفد سعودى
وفد سعودى
شيماء مجدي
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استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (مركز وقاء) بالمملكة العربية السعودية، حيث استضافت الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات بقطاع الخدمات الزراعية، الأشقاء من المملكة في زيارة رسمية ممتدة على مدار أربعة أيام متتالية.
وجاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي المثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في المجالات الزراعية، وبخاصة في مجالات صحة ووقاية النبات وتبادل الخبرات الفنية، بالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الوزاري المشترك بين السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، لتبادل الخبرات وفتح آفاق واسعة للتعاون وتقديم الدعم الفني الكامل، ونقل الخبرات المصرية الرائدة في مجال حماية المحاصيل والثروة النباتية وتأمين الأمن الغذائي العربي.

وضم الوفد السعودي قيادات ومسؤولين متخصصين من قطاع الصحة النباتية بمركز وقاء وهم الدكتور محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريجي رئيس قطاع الصحة النباتية بالمركز الوطني، والمهندس عبدالعزيز بن محمد الشريدي مستشار الرئيس التنفيذي لمركز وقاء لشؤون الصحة النباتية، والأستاذ مريع بن سعيد آل ناصر مدير عام خدمات الصحة النباتية بقطاع الصحة النباتية بالمركز.

واستهل الوفد برنامج الزيارة، بلقاء الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، حيث تم استعراض سبل تطوير استراتيجيات مشتركة ومستدامة لمواجهة التحديات الزراعية الطارئة والآفات العابرة للحدود بما يضمن حماية الاستثمارات الزراعية وتنمية الثروة النباتية في كلا البلدين.

وعقد الدكتور أحمد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، لقاءً مطولاً مع الوفد وبحضور مسؤولي الإدارات التابعة، استعرض خلاله الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية في مجال الصحة النباتية والسيطرة على الآفات سواء المتوطنة منها أو العابرة للحدود.
وفي سياق متصل، اوضح عبدالمجيد، أن فعاليات الزيارة، شملت برنامجاً ميدانياً مكثفاً شمل لقاء أجهزة المكافحة المختلفة ووكلاء الوزارة بالمحافظات التي تمت زيارتها للتنسيق المباشر والاطلاع على آليات العمل التنفيذي في الميدان، حيث تم زيارة منطقتي القناة وسيناء وشمال الدلتا للمكافحة ووقاية النبات.

أوضح ان الوفد قد زار قاعدة الجراد بمحافظة الإسماعيلية، للتعرف على منظومة الرصد المبكر والمسح والاستكشاف وعمليات المكافحة، إلى جانب المرور على مزارع المانجو، وزيارة وحدة إنتاج المفترس الأكاروسي كوسيلة حيوية متطورة لمكافحة الآفات، لافتا إلى أنه تم أيضا زيارة محافظة البحيرة لمتابعة الصوب الزراعية المتخصصة لإنتاج المفترس الأكاروسي، بالإضافة إلى زيارة المركز الإقليمي للقوارض بالبحيرة للاطلاع على استراتيجيات الوقاية المطبقة في الحقول.


وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، أنه تم عقد جلسة نقاشية ختامية موسعة جرى خلالها استعراض ومناقشة كافة مخرجات الجولات الميدانية واللقاءات الفنية وتقييم النتائج، حيث أكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين البلدين الشقيقين في تعزيز الصحة النباتية وتدارس استدامة تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية القوية التي تخدم المصلحة المشتركة وتساهم في رفع كفاءة ومستوى وقاية النبات ومكافحة الآفات العابرة للحدود بطرق آمنة بيئياً ومستدامة زراعياً.

الزراعة وفد سعودى تعاون مصري سعوى الصحة النباتية وتدارس استدامة تبادل الصحة النباتية

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