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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عمل متواصل.. حصاد جهود مديرية الزراعة ببني سويف خلال أسبوع"

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف
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نفذت مديرية الزراعة تحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، حزمة من الأنشطة والجهود الميدانية والإرشادية والرقابية خلال الأسبوع الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة للقطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحفاظ على المساحة الزراعية.
وأوضحت المديرية في تقريرها أن موسم توريد القمح لعام 2025/2026 اختتم بتحقيق معدلات متميزة، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى 8 يوليو الجاري 351 ألفًا و213 طنًا مقارنة بـ 295 ألفًا و546 طنًا خلال الموسم الماضي، بزيادة تجاوزت 55 ألف طن، فيما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح 116 ألفًا و381 فدانًا، وتم الانتهاء من حصادها بالكامل.
كما أشارت المديرية إلى انتهاء موسم توريد بنجر السكر، حيث بلغت المساحة التي تم التوريد منها 24 ألفًا و76 فدان بإجمالي إنتاج وصل إلى 474 ألفًا و54 طنًا بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 19.7 طنًا للفدان
وفي إطار حماية المساحة الزراعية، تمكنت أجهزة المديرية من إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من يوليو، بإجمالي مساحة 22 قيراطًا و18 سهمًا، مع إزالة جميع التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وعلى صعيد الإرشاد الزراعي، كثفت المديرية أنشطتها التوعوية، حيث تم تنفيذ مدارس حقلية ضمن برنامج "EUZIRAA3" الممول من الاتحاد الأوروبي بقرى كوم الصعايدة وبدهل، إلى جانب مدارس حقلية بعزبة محمد عويس بغياضة الشرقية وبني خليل، للتوعية بأفضل الممارسات الخاصة بمحصول الذرة:كما نُظمت ندوات إرشادية عن فوائد الأعلاف الخضراء، والنهوض بمحصول القطن، وزراعة فول الصويا وطرق مكافحة الحشائش، دعمًا لجهود رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وفي مجال وقاية النبات، افتتحت المديرية الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات، كما انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمديرين المسؤولين عن محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة وكلية الزراعة بجامعة بني سويف، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن للمبيدات والارتقاء بمنظومة تداولها.


كما واصلت المديرية المرور الميداني على الزراعات الصيفية والبستانية، والصوب الزراعية، والمشاتل، والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب متابعة حقول الموز بمركز ببا بالتنسيق مع اللجنة العلمية المختصة، لرصد أي إصابات بمرضي التورد والتبرقش، فضلًا عن متابعة أعمال صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية، ومراجعة موقف تنقية الحيازات الزراعية واستكمال بيانات حصر المساقي.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، نفذت المديرية حملات للمرور على مجارش الحبوب، وبرامج للتحصين والعلاج الوقائي، ومتابعة إنتاج الألبان، وحصر الثروة الحيوانية، وتنفيذ زيارات إرشادية للمربين
وعلى المستوى الإداري، عقد وكيل الوزارة عددًا من الاجتماعات مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية لمتابعة تنفيذ التكليفات وخطط العمل، كما ترأس اجتماعات لمتابعة مشروع تبطين المساقي، والحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، والاستعدادات الخاصة بدورة الحصر الحيازي الجديدة 2026/2025، مؤكدًا أهمية تكثيف العمل الميداني وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لخدمة المزارعين ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة.

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