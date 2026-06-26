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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي

خلال حفل توزيع الجوائز
خلال حفل توزيع الجوائز
آية الجارحي

تواصل العاصمة الجديدة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية في مصر والمنطقة، بعدما حققت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنجازًا جديدًا بحصولها على جائزتين مرموقتين لعام 2026 في BIG 5 Awards، تؤكدان ريادتها في الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة. فقد حصدت الشركة جائزة أفضل مشروع تحول رقمي في مصر عن مشروع منظومة التراخيص والقرارات الوزارية، الذي يُعد نقلة نوعية في إدارة المشروعات العمرانية. 

ويقوم هذا المشروع على توحيد تسع جهات في منظومة رقمية متكاملة لإصدار التراخيص واعتماد المخطط العام للعاصمة الجديدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة العمل، وتحقيق أعلى درجات الشفافية. 

كما يتميز المشروع برؤية مستقبلية طموحة تعتمد على التحسين المستمر والمراجعة الآلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، ليصبح نموذجًا حيًا للتحول الرقمي المستدام، وليس مجرد مشروع تقليدي ينتهي بتنفيذه.

وفي إنجاز موازٍ، حصلت الشركة على جائزة أفضل مشروع MEP لعام 2026 عن محطة التبريد المركزية (District Cooling Plant)، والتي تُعد الأكبر من نوعها في مصر والقارة الأفريقية بطاقة تبريد تصل إلى 63,800 طن تبريد، وعلى مساحة إنشائية تبلغ 25,000 متر مربع.

 ويعكس هذا المشروع مستوى متقدمًا من استخدام أحدث التقنيات، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بمصادر طاقة متنوعة وباستراتيجيات تشغيل متعددة، بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق أعلى درجات الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع معايير العاصمة الجديدة كمدينة ذكية من الجيل الرابع.

ولا تمثل هذه الجوائز إنجازًا منفردًا، إذ سبق لشركة العاصمة الإدارية أن حصدت خلال عام 2025 جائزة أفضل مشروع ذكي (Smart Initiative of the Year)

 كما فازت في مسابقة Livecom العالمية عام 2024 بجائزة التكنولوجيا والحلول الذكية، إلى جانب جائزة مشروع الحي الحكومي باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الذكية.

وتؤكد هذه الإنجازات المتتالية أن العاصمة الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مع التخطيط العمراني المتطور، بما يخلق بيئة حضارية متكاملة تستجيب لمتطلبات المستقبل وتدعم جهود الدولة في بناء مدن ذكية متكاملة الخدمات.

العاصمة الجديدة مشروعات عمرانية اخبار مصر مال واعمال التحول الرقمي الابتكار والاستدامة مشروعات التنمية العمرانية

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